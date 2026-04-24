Cele două formații se vor duela pe Stadionul Municipal din Sibiu în cadrul etapei #6 din play-out-ul Superligii.

Înaintea partidei, gazdele ocupă locul #8 cu 19 puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia, aflată pe locul #9, direct retrogradabil.

La poli opuși, nou promovata Csikszereda se situează în partea de mijloc a clasamentului cu 26 de puncte, la doar o lungime distanță de Oțelul Galați, ocupanta poziției a patra.

Hermannstadt vine după un egal cu Petrolul, scor 1-1, în timp ce ciucanii vin după o victorie împotriva Unirii Slobozia, scor 3-2.

Când vine vorba despre meciurile directe, ciucanii au câștigat ambele din sezonul regular, scor 2-1, respectiv 2-0, împotriva lui Hermannstadt.