„Ghinion!” Răzvan Lucescu nu s-a ferit de cuvinte, după 1-1 cu Al Ahli în Liga Campionilor Asiei

Echipa Al Sadd, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia din Arabia Saudită Al-Ahli, în AFC Champions League Elite.

Răzvan Lucescu nu s-a ferit de cuvinte, după 1-1 cu Al Ahli în Liga Campionilor Asiei

La finalul duelului difuzat pe VOYO, tehnicianul român a declarat că jocul a fost unul echilibrat, iar echipa sa a încercat să ajungă la poarta adversarilor, dar a avut ghinion.

„A fost un meci echilibrat. Am jucat bine în prima repriză, punând în practică tactica pe care o pregătisem pentru această întâlnire. În repriza a doua, dinamica meciului s-a schimbat; am încercat să ajungem la poarta adversarilor, dar am avut ghinionul de a nu marca. Am avut meciuri dificile împotriva echipelor din Arabia Saudită, în care am evoluat bine — de fapt, am fost mai aproape de a înscrie şi de a obţine victoria atât împotriva echipei Al Qadsiah, cât şi împotriva Al Ahli.

Meciurile din AFC Champions League Elite sunt întotdeauna dure şi intense. Echipele care aspiră la titlu au nevoie de o pregătire minuţioasă pentru a face faţă forţei adversarilor şi cerinţelor turneului”, a mai spus Răzvan Lucescu, potrivit site-ului confederaţiei asiatice.