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Doi tineri fotbaliști cu cetățenie română, fundașul central Andrei Chirilă și mijlocașul central Luca Moisă, ambii prezentați în exclusivitate de Sport.ro, au fost titulari în naționala Under 19 a SUA la ultima acțiune a selecționatei americane, un turneu desfășurat la Marbella, în Spania.

Federația din SUA are planuri mari cu jucători ca Andrei Chirilă și Luca Moisă

Chirilă a jucat titular în 2-0 cu Țara Galilor (schimbat în minutul 81), a fost integralist în 1-2 cu Anglia și a intrat în ultimul sfert de oră în 4-3 cu Norvegia, în timp ce Moisă a jucat ultimele 10 minute în 2-0 cu Țara Galilor, a fost și el titular în 1-2 cu Anglia (schimbat în minutul 68) și în 4-3 cu Norvegia a intrat în minutul 60.

”Nu sunt prea multe de spus, doar că a fost un cantonament bun pentru toți, cu trei meciuri amicale tari”, a transmis Andrei Chirilă pentru Sport.ro.

”Această acțiune se înscrie în cadrul eforturilor continue ale Federației de a promova filosofia ”U.S. Way”, care pune accentul pe extinderea programelor destinate echipelor naționale de tineret, pentru a crea mai multe oportunități astfel încât tinerii jucători să avanseze către echipa națională de seniori, cu scopul de a-și reprezenta țara la un Campionat Mondial”, a explicat United States Soccer Federation (federația americană) pe site-ul oficial.

La 18 ani, cei doi puști au bifat deja destule meciuri ca titulari în actualul sezon din MLS, Chirilă la FC Cincinnati și Moisă la Real Salt Lake.

Chirilă are 9 prezențe în total (7 ca titular), cu un gol și o pasă de gol, iar Moisă are 7 partide (toate din primul minut).