Tehnicianul a mizat pe tânărul fotbalist încă din primul minut al meciului cu Csikszereda (2-0), dar l-a schimbat la pauză. La finalul partidei, Pancu a lăsat de înțeles că Andrei Șucu nu are încă maturitatea necesară pentru a înțelege toate automatismele de joc. Reacția sa nu a rămas fără replică din partea Dianei Șucu.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit și a spus cum ar fi gestionat conflictul de la Rapid în locul omologului Dan Șucu. Omul de afaceri nu ar fi stat la discuții și l-ar fi demis imediat pe antrenor.

Gigi Becali, categoric: ”Îl dădeam afară pe Pancu în trei secunde”

Momentan, acționarul majoritar de la Rapid nu a oferit nicio reacție publică pe această temă, chiar dacă soția lui și antrenorul Daniel Pancu au avut un schimb de replici indirect în mediul online.

„Eu îl dădeam afară imediat pe Pancu și spun și de ce. Eu nu insistam pe copilul meu. Adică prima dată ziceam: 'Vreau să-l văd, e băiatul meu'. Vedeam că nu face față, iar el, Pancu, trebuia să vină să spună: 'Băi, domnul Șucu. E echipa ta, ești patron, sunt banii tăi.

Dacă vrei să-l bagi pe băiatul tău, atunci ori eu, ori el. Eu nu-l mai bag, dacă nu, la revedere, îmi dau demisia'. Adică trebuie cu demnitate, cu bărbăție. Dar dacă l-a băgat și după să vorbească așa, eu îl dădeam afară.

Eu poate nu făceam bine, dar exact așa făceam. Când e vorba de copii sunt nebun, mă știți. În trei secunde afară, nu mai intra în vestiar. La revedere, pleacă”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Revenind pe terenul de fotbal, Rapid București ocupă locul #2 în Superliga României, la egalitate de puncte (30) de liderul Dinamo, „câinii” având un meci mai puțin jucat. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Farul Constanța în cadrul etapei #15, sâmbătă, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.