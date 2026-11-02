Tehnicianul a mizat pe tânărul fotbalist încă din primul minut al meciului cu Csikszereda (2-0), dar l-a schimbat la pauză. La finalul partidei, Pancu a lăsat de înțeles că Andrei Șucu nu are încă maturitatea necesară pentru a înțelege toate automatismele de joc. Reacția sa nu a rămas fără replică din partea Dianei Șucu.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit și a spus cum ar fi gestionat conflictul de la Rapid în locul omologului Dan Șucu. Omul de afaceri nu ar fi stat la discuții și l-ar fi demis imediat pe antrenor.
Gigi Becali, categoric: ”Îl dădeam afară pe Pancu în trei secunde”
Momentan, acționarul majoritar de la Rapid nu a oferit nicio reacție publică pe această temă, chiar dacă soția lui și antrenorul Daniel Pancu au avut un schimb de replici indirect în mediul online.
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„Eu îl dădeam afară imediat pe Pancu și spun și de ce. Eu nu insistam pe copilul meu. Adică prima dată ziceam: 'Vreau să-l văd, e băiatul meu'. Vedeam că nu face față, iar el, Pancu, trebuia să vină să spună: 'Băi, domnul Șucu. E echipa ta, ești patron, sunt banii tăi.
Dacă vrei să-l bagi pe băiatul tău, atunci ori eu, ori el. Eu nu-l mai bag, dacă nu, la revedere, îmi dau demisia'. Adică trebuie cu demnitate, cu bărbăție. Dar dacă l-a băgat și după să vorbească așa, eu îl dădeam afară.
Eu poate nu făceam bine, dar exact așa făceam. Când e vorba de copii sunt nebun, mă știți. În trei secunde afară, nu mai intra în vestiar. La revedere, pleacă”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.
Revenind pe terenul de fotbal, Rapid București ocupă locul #2 în Superliga României, la egalitate de puncte (30) de liderul Dinamo, „câinii” având un meci mai puțin jucat. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Farul Constanța în cadrul etapei #15, sâmbătă, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.