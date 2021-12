Doi jucători revin la Dinamo, după demiterea lui Mircea Rednic. Anunțul lui Iuliu Mureșan

Dezamăgit de rezultatele foarte slabe ale lui Dinamo, dar și de anumite declarații făcute de Mircea Rednic, administratorul special Iuliu Mureșan a decis să rezilieze unilateral contractul tehnicianului, la doar câteva ore după ce "Puriul" prezenta planurile pentru anul următor.

Steliano Filip și Cosmin Matei revin în lotul lui Dinamo

Primele mutări după demiterea lui Mircea Rednic vor fi reprezentate de revenirile lui Steliano Filip (27 de ani) și Cosmin Matei (30 de ani), jucători care au fost excluși din lot de Mircea Rednic. În plus, Mureșan a anunțat că vor mai sosi doar 4-5 jucători, nu 15, așa cum plănuia Rednic.

"Da, Matei și Filip revin la club. Stoican a fost ales, pentru că voiam la echipă și un antrenor de atmosferă. Dinamo are mare nevoie în acest moment de pozitivism. Latura psihologică e cea mai importantă iar cel mai bun psiholog este antrenorul, nu altcineva.

Echipa avea nevoie de un antrenor care să-i unească pe jucători, nu să-i dezbine. Am început deja să vorbesc cu Flavius despre lot, despre transferuri, dar nu vor pleca 15 așa cum dorea Rednic. Probabil că vor pleca patru sau cinci jucători și vor veni alții la schimb", a spus Iuliu Mureșan, la Digisport.

Iuliu Mureșan: „A făcut foarte puține puncte! E foarte ușor să dai vina pe jucători!”

Contactat de www.sport.ro, Iuliu Mureșan a oferit prima reacție în exclusivitate după decizia demiterii lui Mircea Rednic. Oficialul „câinilor” a spus care sunt motivele din spatele hotărârii, dezvăluind și că antrenorul a aflat decizia în momentul în care a fost anunțată de club.

„Din cauza acestei decizii? Eu știu (n.r. - că fanii și-au pus speranțele în Rednic), numai că vezi că nu prea a mers treaba și a făcut foarte puține puncte, a făcut șase puncte în 11 meciuri, sunt foarte puține. Am avut o discuție cu el și înainte de ultimele trei etape, l-am întrebat câte puncte face, a zis că cel puțin cinci puncte.

Mă rog, dar nu asta a contat. Atmosfera nu e bună la echipă, nu e o atmosferă de performanță. Sigur, e foarte ușor să dai vina pe jucători. Dar fotbalul nu se poate face fără jucători, se face cu jucători și am fost pus în situația de a lua o decizie. Am luat decizia cu scopul să fie bine și să se schimbe lucrurile în bine. N-am nimic personal cu Mircea Rednic, îl respect, dar am o răspundere. Cât sunt pe funcția asta trebuie să-mi fac treaba. Nu știa, nu l-am informat. Nu știa, așa este, n-am vrut să apară înainte, că apoi era și mai complicat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru sport.ro.