BREAKING NEWS! Rednic, OUT de la Dinamo! Clubul a anunțat cine preia banca tehnică 

Deși se anunța că Iuliu Mureșan urmează să plece de la Dinamo, după o serie de neînțelegeri cu antrenorul Mircea Rednic, cel care a anunțat revoluție din iarnă la prima echipă, situația a luat o turnură cu totul neașteptată. Dintr-un scenariu desprins parcă din seriale, cel care a părăsit echipa este chiar antrenorul.

Clubul a anunțat oficial despărțirea de Mircea Rednic, prin vocea lui Iuliu Mureșan, administratorul special al clubului. Prin intermediul comunicatului, oficialul „câinilor” a anunțat și cine va prelua banca tehnică a primei echipe. Astfel, Flavius Stoican revine la Dinamo, la șase ani distanță de la despărțirea de clubul din Ștefan cel Mare.

Comunicatul oficial prin care Dinamo anunță despărțirea de Rednic



„Subsemnatul, Mureșan Iuliu Paul, administrator special al debitoarei DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, str. Ștefan Cel Mare, nr. 7-9, Sector 2, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1429/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 13699971, conform Încheierii de ședință pronunţată la data de 22 Noiembrie 2021, în dosarul nr. 18583/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, sub supravegherea ”RTZ & Partners” SPRL, Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3, ce a fost desemnată în calitate de administrator judiciar prin Încheierea de ședință pronunţată la data de 28 Iunie 2021, în dosarul nr. 18583/3/2021,

în vederea informării opiniei publice, a creditorilor și a participanților la procedură, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Contractul de activitate sportivă încheiat între clubul DINAMO 1948 S.A., (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) și Domnul Mircea Rednic și-a încetat efectele cu efect imediat azi, 21 Decembrie 2021.

2. Începând de mâine, 22 Decembrie 2021, calitatea de antrenor principal al DINAMO 1948 S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, va fi preluată de Domnul Flavius Stoican.

Cu stimă,

Administrator special al DINAMO 1948 S.A.,

în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement Mureșan Iuliu Paul”, se arată în comunicatul clubului.

Flavius Stoican, al treilea mandat la Dinamo

Flavius Stoican a fost ultima dată antrenor la FCU Craiova, unde a stat pe bancă pentru doar patru meciuri, părăsind echipa în urma unui conflict cu Adrian Mititelu. Stoican a mai antrenat-o pe Dinamo în trecut. Inițial antrenorul s-a ocupat de echipa a doua.

Apoi în septembrie 2013 a semnat cu prima echipă, acolo unde a avut un mandat de un an și două luni. În martie 2015 a semnat din nou cu Dinamo, însă două luni mai târziu a părăsit echipa.