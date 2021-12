Prima reacție a lui Mureșan după ce Rednic a fost demis de la Dinamo: „Nu l-am informat. Nu am vrut să apară înainte!”

Deși s-a scris că Iuliu Mureșan urmează să plece de la Dinamo, lucrurile au căpătat o turnură neașteptată, iar cel demis a fost antrenorul Mircea Rednic. Decizia a fost anunțată de administratorul special al clubului, printr-un comunicat postat pe contul de Facebook oficial.

Contactat de www.sport.ro, Iuliu Mureșan a oferit prima reacție în exclusivitate după decizia demiterii lui Mircea Rednic. Oficialul „câinilor” a spus care sunt motivele din spatele hotărârii, dezvăluind și că antrenorul a aflat decizia în momentul în care a fost anunțată de club.

Iuliu Mureșan: „A făcut foarte puține puncte! E foarte ușor să dai vina pe jucători!”



„Din cauza acestei decizii? Eu știu (n.r. - că fanii și-au pus speranțele în Rednic), numai că vezi că nu prea a mers treaba și a făcut foarte puține puncte, a făcut șase puncte în 11 meciuri, sunt foarte puține. Am avut o discuție cu el și înainte de ultimele trei etape, l-am întrebat câte puncte face, a zis că cel puțin cinci puncte.

Mă rog, dar nu asta a contat. Atmosfera nu e bună la echipă, nu e o atmosferă de performanță. Sigur, e foarte ușor să dai vina pe jucători. Dar fotbalul nu se poate face fără jucători, se face cu jucători și am fost pus în situația de a lua o decizie. Am luat decizia cu scopul să fie bine și să se schimbe lucrurile în bine. N-am nimic personal cu Mircea Rednic, îl respect, dar am o răspundere. Cât sunt pe funcția asta trebuie să-mi fac treaba. Nu știa, nu l-am informat. Nu știa, așa este, n-am vrut să apară înainte, că apoi era și mai complicat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru sport.ro.

Motivul alegerii lui Flavius Stoican



Totodată, Mureșan a argumentat și alegerea surpriză a lui Flavius Stoican, dezvăluind cum a primit propunerea fostul antrenor de la FCU Craiova. Oficialul din Ștefan cel Mare a ținut să puncteze că Dinamo, în contextul situației tensionate în care se afla, are nevoie de un antrenor pozitiv, care să îi încurajeze pe jucători.

„De garantat e foarte greu, dar trebuia o schimbare la echipă și trebuie un antrenor care să fie pozitiv. În ideea asta l-am ales pe Flavius Stoican, pentru că este un om pozitiv, de asta are nevoie echipa. Nu a ezitat deloc, a acceptat din prima”, a adăugat administratorul special al clubului.

Pentru Mircea Rednic, acesta a fost mandatul cu numărul cinci la Dinamo și, fără îndoială, cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, are o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

În total, Rednic a adunat 179 de meciuri pe banca lui Dinamo.

Rednic o lasă pe Dinamo pe penultimul loc, cu 12 puncte, la un singur puncte în fața ”lanternei roșii” Academica Clinceni și la șapte puncte distanță de următoarea clasată, FCU Craiova.

În ianuarie, Flavius Stoican va debuta pe banca celor de la Dinamo în deplasare, cu FC Argeș.