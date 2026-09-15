Formația turcă a remizat cu Fenerbahce, scor 0-0, în etapa a cincea din Superliga Turciei, după ce în runda precedentă a câștigat cu Goztepe, scor 4-2.

Doi români au fost titulari pentru Gaziantep în duelul cu vicecampioana. Alexandru Maxim, care a purtat banderola de căpitan, a fost schimbat în minutul 61, iar Deian Sorescu a ieșit în minutul 69.

Gaziantep i-a ținut piept lui Fenerbahce

Fenerbahce a avut o bară în final, prin Greenwood, însă Gaziantep a rezistat și a obținut un punct important. Maxim a primit nota 6,4 pe Flashscore, în timp ce Sorescu a fost notat cu 6,5. Cea mai mare notă a partidei i-a revenit fundașului Abena, de la Gaziantep, care a primit 8,5.

Gaziantep are acum 8 puncte și ocupă locul 7 în clasament. Fenerbahce are 7 puncte și este pe poziția a 11-a. Pentru „Șoimi” urmează un meci în deplasare, cu Kocaelispor, sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 17:00.