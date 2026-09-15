Răzvan Lucescu (57 de ani) a semnat în iunie cu Al-Sadd Doha (Qatar), dar abia acum, la trei luni distanță, trăiește primul moment greu pe banca acestei formații.

Luni, în prima etapă din Champions League Elite, cea mai tare competiție fotbalistică din Asia, echipa românului a fost readusă cu picioarele pe pământ. În cel mai dureros mod posibil! După cinci victorii în cinci meciuri în Qatar, în campionat și în cupă, Al-Sadd a fost „sfâșiată“ de o echipă iraniană, Esteghlal Teheran, la care au fost titulari nouă localnici, plus doi stranieri anonimi, Asani din Albania și Ashurmatov din Uzbekistan. Prin comparație, la Al-Sadd a fost titular Roberto Firmino, fost star al lui Liverpool!

Și, încă un amănunt: formația iraniană, privată de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA, a fost nevoită să joace acest meci „acasă“, la Basra, în Irak!

Chiar și așa, Esteghlal s-a „distrat“ cu trupa pregătită de Răzvan Lucescu și a înscris, în minutele 9, 47 și 90+5, pentru o victorie zdrobitoare: 3-0!

Răzvan Lucescu, filmat în vestiar: „Vreau să învățați din acest meci“

Al-Sadd, cea mai populară echipă din Qatar, campioana en-titre, investește masiv, nu doar în echipa de fotbal, ci și în dezvoltarea rețelelor de socializare. Tocmai de aceea, de la începutul sezonului, Răzvan Lucescu a tot fost filmat în vestiar, când le-a vorbit jucătorilor. Așa s-a întâmplat și acum, după 0-3 cu Esteghlal, în Champions League. Arabii au filmat discursul tehnicianului român, într-un moment în care s-a lăsat liniște în vestiar.

„Pot să vă zic multe lucruri acum, după ce am pierdut. Cu toții am pierdut acest meci. Ăsta e fotbalul, nu câștigi toate meciurile. Dar nu vreau ca nimeni să plece de aici, de parcă s-a întâmplat un dezastru. E un dezastru pentru orgoliul nostru. Dar trebuie să ne revenim! Urmează campionatul și apoi Liga Campionilor din nou. Ăsta a fost un meci. Un meci! Din care trebuie să învățați, ca să devenim mai buni în Champions League. Și mergeți să luptați, ca să câștigați meciul următor. Ne vom lupta, ca să câștigăm meciul următor. Atât de simplu ei! Vrem să ținem lucrurile sub control, vrem să reacționăm (n.r. – la acest rezultat)“, a transmis Lucescu în fața echipei.

„Am făcut un meci foarte slab!“

Dincolo de ce le-a transmis elevilor săi, tehnicianul român a făcut un scurt rezumat al partidei și la conferința de la Basra, după fluierul de final.

„Am făcut un meci foarte slab. N-am făcut nimic din ce trebuia, ca să obținem un rezultat pozitiv. Am întâlnit o formație foarte motivată, cu o mare determinare pentru victorie. Și am pierdut controlul meciului. N-am reușit, în niciun moment, să găsim cheia revenirii în acest meci. Esteghlal a meritat victoria. Noi trebuie să corectăm greșelile din acest meci, ca să revenim mai puternici în Champions League“, a spus antrenorul formației din Doha.

În cele șapte partide rămase din grupa extinsă de Champions League Elite, Al-Sadd va avea un program infernal, urmând să întâlnească cinci adversare din Arabia Saudită și câte una din Iran, Irak. Primele opt clasate din 16 vor avansa în fazele eliminatorii.