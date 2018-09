CFR 1-1 FCSB | "Doar doi sunt titulari!" Ultimii doi jucatori de pe lista de LIKE a lui Becali la FCSB! Se cauta alti 9 titulari! Anunt BOMBA la miezul noptii

Becali nu mai stie pe cine sa ceara in primul 11. E dezamagit de aproape toti fotbalistii din lot.

Man si Gnohere sunt singurii 2 in care mai are incredere. Chiar daca n-a fost titular cu CFR, Man va fi prima optiune a lui Dica in dreapta atacului, spune Becali. Gnohere e celalalt fotbalist care l-a multumit pe patron. In rest, nimeni n-a scapat de critici.

"O sa vedem cu primul 11. Man e titular. Azi a jucat Roman pentru ca Man era obosit de la lot. Man stie ca postul ala e al lui si ca nimeni nu-l atinge. Singurii care au postul asigurat sunt Man si Gnohere. In rest, nimeni n-are locul asigurat. Singurii doi sunt Man si Gnohere, atat. In aparare... Planic! Imi place si Benzar si in stanga n-avem probleme cu Stan, cu Momcilovic. E greu sa facem un prim 11. Am vorbit si cu MM dupa meci, unde gasim noi jucatori? Ii avem pe Gnohere si pe Man.

Bun, avem doi. De unde ii luam pe ceilalti? Tanase... a jucat bine in prima repriza, dar el e atacant, sa dea gol, pase de gol. A doua repriza, mort, nu mai vrea. Coman.. nu stiu. Daca la fotbal nu alergi, nu poti sa joci fotbal! E imposibil! L-ati vazut ca nu mai putea?! El e foarte talentat, dar ce sa fac daca fumeaza? Sunt 32 de substante drogangiste in tigarile astea!", a spus Becali la Digisport.