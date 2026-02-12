Lewis Hamilton, lovitură pentru Mercedes: „Există zvonuri”

"Cu excepţia Mercedes, toţi părem foarte apropiaţi unul de celălalt", a explicat veteranul Hamilton (41 de ani) pentru Sky Sports.

"Există zvonuri despre putere suplimentară pe care ei (Mercedes) o au, dar noi nu o avem", a adăugat pilotul britanic, care a câştigat şase din cele şapte titluri pe când era la Mercedes înainte de a se alătura Ferrari în 2025, sperând că "FIA se va asigura că toată lumea începe de la egal la egal".

Noile reglementări tehnice pentru motoare şi şasiuri au schimbat profund vehiculele disciplinei emblematice a sportului cu motor: cele 22 de monoposturi, cu aerodinamică reproiectată, au motoare hibride 50% termice şi 50% electrice, care dispun de un nou buton "boost" pentru acceleraţii bruşte.

Mercedes - al cărui motor echipează şi McLaren, Williams şi Alpine - a fost una dintre cele mai rapide şi mai durabile maşini în timpul testelor private de la Barcelona, la sfârşitul lunii ianuarie.

Celelalte echipe suspectează că Mercedes a găsit o lacună în noile reglementări, care le-ar permite să obţină rapoarte de compresie ale motorului peste limita admisă.

Pentru Toto Wolff, responsabilul echipei Mercedes, Red Bull este "capabilă să dezvolte mult mai multă energie în linie dreaptă decât toate celelalte", a declarat el pentru BBC, adăugând că Red Bull "a stabilit standardul" în această primă zi de teste.

Campionul mondial en-titre, britanicul Lando Norris (McLaren), a fost cel mai rapid în Bahrain, cu un timp pe tur de pistă de 1 min. 34 sec. 669/1000.

Agerpres