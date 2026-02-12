Instalat la începutul anului 2025 în funcția de selecționer al Angliei, Thomas Tuchel a reușit rezultate excelente în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026: 8 victorii din 8 meciuri, 22 de goluri marcate și niciunul primit!

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei până în 2028

În total, Tuchel a strâns 10 partide pe banca Angliei, a câștigat nouă dintre ele, iar singurul eșec a venit într-o partidă amicală cu Senegal, scor 1-3.

Antrenorul german avea un contract valabil până la finalul Cupei Mondiale din vară, însă Federația Engleză a dorit să își asigure serviciile lui Tuchel și la EURO 2028, turneu final care va fi găzduit și de Anglia.

"Sunt încântat că Thomas va fi alături de noi și la EURO 2028. A demonstrat că este omul potrivit pentru acest post, iar de-a lungul preliminariilor pentru Cupa Mondială nu a făcut decât să își întărească reputația. Pur și simplu nu există un candidat mai bun decât el în lumea fotbalului la ora actuală", a spus Mark Bullingham, CEO-ul Federației Engleze.

Anglia a fost repartizată în grupa L la Cupa Mondială din 2026, unde va înfrunta Croația, Ghana și Panama.

"Sunt foarte fericit și mândru să îmi prelungesc mandatul de selecționer al Angliei. Am savurat fiecare minut petrecut aici, lucrând alături de jucători și de staff. Abia aștept să conduc echipa la Cupa Mondială", a spus și Thomas Tuchel, după ce a semnat contractul valabil până în 2028.

Henrique Hilário, Nicolas Mayer, Anthony Barry și James Melbourne, colaboratorii din staff-ul lui Thomas Tuchel, au semnat și ei prelungirile de contracte.