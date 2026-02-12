Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona

Perechea franceză alcătuită din Laurence Fournier Baudry şi Guillaume Cizeron a câştigat medaliile de aur în proba de dans pe gheaţă, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după programul de dans liber, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Franța domină proba olimpică de dans pe gheață

Fournier Baudry şi Cizeron, care patinează împreună de numai un an, s-au impus cu 225,82 de puncte, confirmând evoluţia bună din proba de dans ritmic.

Reprezentanţii Franţei au impresionat şi în proba de dans liber, în care au evoluat pe coloana sonoră a filmului ''The Whale''.

Pentru Cizeron este al doilea titlu olimpic consecutiv, după ce la Beijing, în 2022, a ieşit campion alături de Gabriella Papadakis. Luna trecută, cei doi au câştigat şi titlul european.

Americanii trebuie să se mulțumească și aici doar cu locul 2

Pe locul secund la Milano MSK s-au clasat americanii Madison Chock/Evan Bates, cu 224,39 puncte, podiumul fiind completat de canadienii Piper Gilles/Paul Poirier, cu 217,74 puncte.

Madison Chock şi Evan Bates, soţ şi soţie, sunt tripli campioni mondiali şi au ajutat echipa Statelor Unite să obţină, în schimb, al doilea titlu olimpic consecutiv, duminică, scrie Agerpres. La JO din 2022, americanii s-au clasat pe locul al patrulea.