CFR CLUJ 1-1 FCSB | "Trebuia sa mergem peste ei si sa le mai dam unul!" Reactia lui Coman dupa 1-1 cu CFR

Florinel Coman e multumit cu egalul de la Cluj.

E constient insa ca un gol marcat de el in prima repriza, la o ratare uriasa in pozitie de 1 contra 1 cu Arlauskis, aproape ca ar fi asigurat victoria.

"E un rezultat echitabil, a fost o deplasare foarte grea. E ok ca am scos un punct. Am ratat o mare ocazie in prima repriza, n-am fost concentrat, dar in fotbal ai si astfel de moment. Am cazut in repriza a doua, s-a acumulat oboseala. Am fost schimbat pentru ca mi s-au pus crampe la gamba, n-am mai putut sa continui. Pintilii e un jucator foarte bun, care ne ajuta foarte mult. Trebuia sa mergem peste ei, sa marcam golul 2 si sa stam linistiti pe final de meci", a spus Coman la Digisport.