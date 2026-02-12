Fundașul este de părere că jocul a devenit prea calculat și a pierdut din spectacolul care făcea diferența în trecut.

Cu 22 de meciuri în competițiile europene pentru Universitatea Craiova, Dinamo, Șahtior Donețk și PAOK Salonic, dintre care cinci în grupele Champions League și patru în calificări, Bărcăuan spune că diferențele dintre marile echipe nu mai sunt atât de clare.

„Înainte știam că Barcelona bate pe toată lumea. Acum nu mai înțelegi nimic”

„În ultimii 5-6-7 ani, ți-e frică să vorbești. Că dai pe lângă, îți dă cu virgulă! Te uiți la Champions League, joacă Barcelona… Înainte știam că Barcelona bate pe toată lumea. Acum nu mai înțelegi nimic. E un fenomen ciudat. Nu mai vezi artificiile lui Ronaldinho. Parcă sunt robotizați. Înainte lua mingea Messi sau Ronaldinho și făceau spectacol”, a declarat fostul fundaș pentru Sport.ro.

Născut la Oradea, pe 5 august 1978, Bărcăuan s-a lansat la FC Bihor și a cunoscut consacrarea la Dinamo, unde a câștigat de două ori Cupa României.