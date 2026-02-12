EXCLUSIV Cosmin Bărcăuan, derutat: „Ți-e frică să vorbești! E un fenomen ciudat!”

Cosmin Bărcăuan, derutat: „Ți-e frică să vorbești! E un fenomen ciudat!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cosmin Bărcăuan, fost internațional cu opt selecții la naționala României, a vorbit pentru Sport.ro despre schimbările din fotbalul modern, pe care le consideră greu de înțeles. 

TAGS:
Cosmin BarcauanPAOKsahtiorBarcelonamessi
Din articol

Fundașul este de părere că jocul a devenit prea calculat și a pierdut din spectacolul care făcea diferența în trecut.

Cu 22 de meciuri în competițiile europene pentru Universitatea Craiova, Dinamo, Șahtior Donețk și PAOK Salonic, dintre care cinci în grupele Champions League și patru în calificări, Bărcăuan spune că diferențele dintre marile echipe nu mai sunt atât de clare.

„Înainte știam că Barcelona bate pe toată lumea. Acum nu mai înțelegi nimic”

„În ultimii 5-6-7 ani, ți-e frică să vorbești. Că dai pe lângă, îți dă cu virgulă! Te uiți la Champions League, joacă Barcelona… Înainte știam că Barcelona bate pe toată lumea. Acum nu mai înțelegi nimic. E un fenomen ciudat. Nu mai vezi artificiile lui Ronaldinho. Parcă sunt robotizați. Înainte lua mingea Messi sau Ronaldinho și făceau spectacol”, a declarat fostul fundaș pentru Sport.ro.

Născut la Oradea, pe 5 august 1978, Bărcăuan s-a lansat la FC Bihor și a cunoscut consacrarea la Dinamo, unde a câștigat de două ori Cupa României. 

Transferul la Șahtior Donețk i-a adus șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a evolua în Champions League, contra unor staruri precum Ronaldinho, Adriano sau Messi.

A mai jucat la PAOK și OFI Creta, iar pentru România a strâns opt selecții și două goluri, unul chiar la debut. După retragere, a activat ca antrenor în Grecia și a fost scouter la FC Voluntari.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
ARTICOLE PE SUBIECT
Suspendarea primită de Ștefan Baiaram! Pierdere imensă înainte de derby-ul cu FCSB
Suspendarea primită de Ștefan Baiaram! Pierdere imensă înainte de derby-ul cu FCSB
WOW! Franjo von Allmen a câștigat deja TREI medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
WOW! Franjo von Allmen a câștigat deja TREI medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază
Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază
ULTIMELE STIRI
A început hocheiul la Jocurile Olimpice! Primul meci, prima mare surpriză: ce a pățit campioana en-titre
A început hocheiul la Jocurile Olimpice! Primul meci, prima mare surpriză: ce a pățit campioana en-titre
Reacția lui Nicolescu după deciziile Comisiei de Disciplină: ”100% va veni o amendă / E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm”
Reacția lui Nicolescu după deciziile Comisiei de Disciplină: ”100% va veni o amendă / E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm”
Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona
Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona
Acționarul lui Manchester United, somat de premierul Marii Britanii să-și ceară scuze după o declarație controversată
Acționarul lui Manchester United, somat de premierul Marii Britanii să-și ceară scuze după o declarație controversată
Scandal de proporții la Jocurile Olimpice: "O rușine! Generațiile viitoare își vor aminti"
Scandal de proporții la Jocurile Olimpice: "O rușine! Generațiile viitoare își vor aminti"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Două transferuri vizate de Dinamo: "Cu ei am avea lotul complet"

Două transferuri vizate de Dinamo: "Cu ei am avea lotul complet"



Recomandarile redactiei
Reacția lui Nicolescu după deciziile Comisiei de Disciplină: ”100% va veni o amendă / E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm”
Reacția lui Nicolescu după deciziile Comisiei de Disciplină: ”100% va veni o amendă / E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm”
A început hocheiul la Jocurile Olimpice! Primul meci, prima mare surpriză: ce a pățit campioana en-titre
A început hocheiul la Jocurile Olimpice! Primul meci, prima mare surpriză: ce a pățit campioana en-titre
Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona
Borussia Dortmund își arată mușchii! Este aproape să-l păstreze pe jucătorul dorit de Real Madrid, Liverpool, PSG și FC Barcelona
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă
Scandal de proporții la Jocurile Olimpice: "O rușine! Generațiile viitoare își vor aminti"
Scandal de proporții la Jocurile Olimpice: "O rușine! Generațiile viitoare își vor aminti"
Alte subiecte de interes
13 echipe în nouă ani! Cum era Ilie Dumitrescu ca antrenor: "Numai cuvinte de laudă"
13 echipe în nouă ani! Cum era Ilie Dumitrescu ca antrenor: "Numai cuvinte de laudă"
Cosmin Bărcăuan știe cine va face diferența la FCSB în meciul cu PAOK: "Îmi place de ei!"
Cosmin Bărcăuan știe cine va face diferența la FCSB în meciul cu PAOK: "Îmi place de ei!"
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a bătut liderul AEK Atena și speră din nou la titlu
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a bătut liderul AEK Atena și speră din nou la titlu
Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider
Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider 
Cine este Mykhaylo Mudryk, transferul de 100 milioane € al iernii. "Neymar din Ucraina", extrem de tupeist
Cine este Mykhaylo Mudryk, transferul de 100 milioane € al iernii. "Neymar din Ucraina", extrem de tupeist
Mircea Lucescu, mesaj profund la Dinamo Kiev. „Îmi fac datoria de om”. Ce a spus antrenorul
Mircea Lucescu, mesaj profund la Dinamo Kiev. „Îmi fac datoria de om”. Ce a spus antrenorul
CITESTE SI
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

stirileprotv Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

stirileprotv Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

stirileprotv Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!