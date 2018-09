CFR 1-1 FCSB | "Nu-mi explic cum luam goluri d-astea!" Marea suparare a lui Dica dupa meciul cu CFR

Stelistii au luat din nou gol dupa o faza fixa. Dica e complet nemultumit.

Antrenorul FCSB spune ca exerseaza incontinuu momentele fixe ale jocului cu echipa la sedintele de pregatire. Fara succes! FCSB a luat iar gol dupa un moment static al jocului.

"Din pacate, nu am castigat jocul. Am deschis scorul, am mai avut o ocazie mare la 0-0. Am intrat cu avantaj la pauza, dar a venit acea faza fixa si am primit iar gol. Nu-mi explic cum putem sa luam gol la faze fixe. Ai timp sa te pui in teren si sa castigi duelurile. Am lucrat la antrenament, vom lucra in continuare, sper sa dispara astfel de momente. La lovituri libere din zona laterala, noi nu facem om la om marajul. Trebuia sa plecam inaintea adversarului, sa castigam duelurile. Nu zic cine a gresit, o sa le spun jucatorilor in vestiar.

Am facut o repriza buna, a doua n-a mai fost la fel. Cred ca primirea golului ne-a bagat in degringolada. Pe final am mai avut cateva sanse, fara sa marcam. De aia am schimbat cu Morutan langa Filip, voiam un jucator creativ langa Filip. Am vazut niste probleme apoi, de aia l-am introdus pe Popescu. Coman mi-a zis la pauza ca nu mai poate juca mai mult de 15 minute. Stiam ca nu poate duce mai mult, jucase si la nationala. Nu sunt ingrijorat, am incredere in echipa mea. Suntem pe primul loc, important e sa marcam din ocaziile pe care le avem.

Chiar daca avem 19 goluri in 8 etape, vreau mai mult. Suntem multe echipe in doua-trei puncte. Cu cat trece timpul, 3-4 echipe se vor detasa. CFR Cluj e foarte buna, au jucatori de forta, s-a vazut asta si in aceasta seara", a spus Dica la Digisport.