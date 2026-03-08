Partida a fost una de coșmar pentru gălățeni, care au terminat meciul cu trei jucători eliminați.

Prima lovitură a venit în prelungirile primei reprize, când Ștefan Bană a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. În partea secundă, Diego Zivulic a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare dură, iar ulterior Paul Iacob a fost și el eliminat.

Pe cine a dat Laszlo Balint vina după ce Oțelul a primit trei cartonașe roșii

La finalul partidei, antrenorul Laszlo Balint a vorbit despre o „zi neagră” pentru echipa sa și a lăsat să se înțeleagă că unele decizii de arbitraj au influențat desfășurarea jocului.

”Zi neagră pentru noi! Pe lângă înfrângere, parcă din primele minute parcă a decurs de o manieră neagră pentru noi. Nici jocul nu a funcționat și a venit acel roșu al lui Bană, care a venit după un fault clar neacordat la Ciobanu. Nu vreau să comentez arbitrajul, pentru mine este o premieră negativă și foarte greu întâlnești un asemenea meci în care echipa gazdă are trei goluri anulate și apoi trei eliminări.

Cea mai mare problemă e că terminăm sezonul regular de o asemenea manieră. Suntem subțiri, cred că avem cel mai redus numeric lot. Eu cred că nu e deloc ușor de gestionat. Eu sunt aici și voi lupta până la final indiferent de ce se întâmplă.

Înjumătățirea punctelor este nedreaptă pentru noi, sunt puncte câștigate. Diferența se reduce drastic și primul meci din play-out capătă o importanță foarte mare. Și dacă va trebui să jucăm cu copii, eu promit că băieții o să lupte.

Trebuie să avem spirit și să încercăm să scoatem cât mai multe puncte. Au fost situații similare și la Debeljuh, la fel ca la Bană, dar nu s-a acordat cartonaș galben. Repet, nu vreau să comentez arbitrajul, dar această limitare de opțiuni pentru meciul viitor este gravă și nu este în totalitate vina noastră”, a spus Laszlo Balint.

În prima etapă din play-out, Oțelul Galați va juca pe teren propriu împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc.