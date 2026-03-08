Andrei Ivan, din nou decisiv! Ce a făcut atacantul român în Grecia

Ivan a marcat în minutul 45+2 , din pasa lui Marios Tsaousis, iar golul marcat de atacantul român s-a dovedit a fi cel decisiv în final.

Fotbalistul echipei Panserraikos, Andrei Ivan , a înscris unicul gol al partidei din deplasare cu Asteras Tripolis, câştigată duminică, scor 1-0, în etapa a 24-a a campionatului Greciei.

În minutul 28, de la gazde a fost eliminat Yablonskyi. Andrei Ivan a jucat până în minutul 78.

Cele două echipe sunt ultimele clasate în Grecia. Asteras este pe 13, cu 16 puncte, iar Panserraikos este pe 14, cu 15 puncte, scrie News.ro.

Andrei Ivan, înger și demon în Atromitos - Panserraikos 2-2

Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, în minutul 25, Andrei Ivan a oferit pasa decisivă pentru Lyratzis, în minutul 31, la golul egalizator al oaspeţilor.

În startul părţii secunde, minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească și al doilea cartonaş galben, tot pentru fault, şi să fie eliminat. VIDEO AICI

Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere, prin golul lui Samuel Moutoussamy, din minutul 87, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.