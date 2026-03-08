VIDEO Andrei Ivan, din nou decisiv! Ce a făcut atacantul român în Grecia

Andrei Ivan, din nou decisiv! Ce a făcut atacantul român în Grecia Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Ivan a fost decisiv într-un meci al celor de la Panserraikos.

TAGS:
stranieriPanserraikosAndrei IvanGrecia
Din articol

Andrei Ivan, din nou decisiv! Ce a făcut atacantul român în Grecia

Fotbalistul echipei Panserraikos, Andrei Ivan, a înscris unicul gol al partidei din deplasare cu Asteras Tripolis, câştigată duminică, scor 1-0, în etapa a 24-a a campionatului Greciei.

Ivan a marcat în minutul 45+2, din pasa lui Marios Tsaousis, iar golul marcat de atacantul român s-a dovedit a fi cel decisiv în final.

În minutul 28, de la gazde a fost eliminat Yablonskyi. Andrei Ivan a jucat până în minutul 78.

Cele două echipe sunt ultimele clasate în Grecia. Asteras este pe 13, cu 16 puncte, iar Panserraikos este pe 14, cu 15 puncte, scrie News.ro.

Andrei Ivan, înger și demon în Atromitos - Panserraikos 2-2

Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, în minutul 25, Andrei Ivan a oferit pasa decisivă pentru Lyratzis, în minutul 31, la golul egalizator al oaspeţilor.

În startul părţii secunde, minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească și al doilea cartonaş galben, tot pentru fault, şi să fie eliminat. VIDEO AICI

Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere, prin golul lui Samuel Moutoussamy, din minutul 87, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezastru pentru Andrei Ivan! A comis-o în secunda 37 și a ajuns la 10 eșecuri consecutive
Dezastru pentru Andrei Ivan! A comis-o în secunda 37 și a ajuns la 10 eșecuri consecutive
Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv
Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv
Halloween cu întârziere pentru Andrei Ivan: echipa românului, strivită în Grecia!
Halloween cu întârziere pentru Andrei Ivan: echipa românului, strivită în Grecia!
ULTIMELE STIRI
S-a convins după Rapid - Universitatea Craiova! Care sunt cele mai dificile adversare din play-off
S-a convins după Rapid - Universitatea Craiova! Care sunt cele mai dificile adversare din play-off
Gata, Gigi Becali a confirmat cinci veniri la FCSB: „MM a făcut deja biroul”
Gata, Gigi Becali a confirmat cinci veniri la FCSB: „MM a făcut deja biroul”
Are Rapid forța să ia titlul? Răspunsul lui Gâlcă
Are Rapid forța să ia titlul? Răspunsul lui Gâlcă
AC Milan - Inter 1-0, ACUM, pe Sport.ro. Probleme pentru Chivu! Gazdele au deschis scorul
AC Milan - Inter 1-0, ACUM, pe Sport.ro. Probleme pentru Chivu! Gazdele au deschis scorul
Sorana, ca o „leoaică“: Cîrstea, meci dramatic la Indian Wells, de peste două ore!
Sorana, ca o „leoaică“: Cîrstea, meci dramatic la Indian Wells, de peste două ore!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous



Recomandarile redactiei
Gata, Gigi Becali a confirmat cinci veniri la FCSB: „MM a făcut deja biroul”
Gata, Gigi Becali a confirmat cinci veniri la FCSB: „MM a făcut deja biroul”
Are Rapid forța să ia titlul? Răspunsul lui Gâlcă
Are Rapid forța să ia titlul? Răspunsul lui Gâlcă
Sub tratament, Mircea Lucescu a părăsit imediat stadionul după un incident scandalos!
Sub tratament, Mircea Lucescu a părăsit imediat stadionul după un incident scandalos!
AC Milan - Inter 1-0, ACUM, pe Sport.ro. Probleme pentru Chivu! Gazdele au deschis scorul
AC Milan - Inter 1-0, ACUM, pe Sport.ro. Probleme pentru Chivu! Gazdele au deschis scorul
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB
Alte subiecte de interes
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv
Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv
Dezastru pentru Andrei Ivan! A comis-o în secunda 37 și a ajuns la 10 eșecuri consecutive
Dezastru pentru Andrei Ivan! A comis-o în secunda 37 și a ajuns la 10 eșecuri consecutive
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Ce transfer pregătește Marius Șumudică la Rapid: jucătorul și-a dat acordul
Ce transfer pregătește Marius Șumudică la Rapid: jucătorul și-a dat acordul
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!