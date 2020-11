Discurs DISPERAT al lui Anton la finalul victoriei cu Voluntari: "Nu suntem mercenari! Nu e vorba despre bani! Asta ne omoara pe noi"

Dinamo a bifat a doua victorie din campionat si prima de pe teren propriu, dupa noua luni!

'Cainii' au reusit sa obtina 3 puncte in meciul cu Voluntari in ciuda situatiei critice de la club si a faptului ca spaniolii nu s-au tinut de cuvant si nu au trimis banii.

Paul Anton a deschis scorul in Stefan cel Mare din pasa lui Borja Valle, iar la finalul partidei a vorbit deschis despre situatia de la club. Mjlocasul a dezvaluit ca principala problema nu sunt banii, ci nesiguranta din cauza ca spaniolii nu se tin de promisiunile facute.

"Cred ca echipa a aratat bine, am avut mai multe ocazii, puteam sa inscriem mai mult. Daca nu ma insel, in februarie a fost ultimul meci pe care l-am castigat acasa. Ma bucur ca am reusit sa spargem gheata in conditiile in care suntem.

Noi usor, usor incercam sa ne detasam de problemele care sunt, cele care nu tin de plan sportiv, jucam la Dinamo, un club important, cu istorie in spate, fani senzationali care ne-au sustinut intotdeauna. Voiam sa castigam si sa le dedicam victoria fanilor.

Nu e vorba de lipsa banilor, ci de nesiguranta. A trecut o saptamana de la declaratia ca vin banii, nu au ajuns. Asta ne omoara pe noi, nesiguranta. Nu stim ce se va intampla. Au fost foarte multe promisiuni neonorate. Am vazut ca au declarat unii ca la alte echipe sunt probleme, intarzieri. Da, dar alte echipe stiu ca vine patronul dupa 2-3 luni si plateste, la noi nu se stie.

Nu e vorba de bani, sa nu se inteleaga ca suntem mercenari, desi avem familii si facturile nu se platesc cu promisiuni. Vrem sa avem siguranta. Cand se continua cu promisiuni, din pacate a fost si una oficiala, intervine o nesiguranta care ne preocupa.

Singurul lucru in care credem, suntem noi jucatorii, incercam de la zi la zi sa salvam situatia sportiva. Fanii ne-au ajutat mult, au fost la noi in cantonament, ne-au sustinut, au incercat sa ne calmeze, cred ca vor incerca si ei sa puna o mana de ajutor, nu stiu daca e datoria lor. Ne-am dorit in seara asta victoria mai mult decat orice pentru ei.

E o problema delicata, de asta e diferit fata de alte cluburi.

Pana in ultima zi e antrenorul nostru, il respectam, a aratat ca este alaturi de noi, incercam sa fim alaturi de el", a spus Paul Anton la finalul partidei.