Cand toti fug de la Dinamo, el vrea INAPOI! Anunt bomba al lui Prunea: "Oricand m-as intoarce la Dinamo!" 

Florin Prunea (52 ani) este pregatit sa se intoarca la Dinamo, chiar daca situatia de la club este extrem de grea.

Fostul presedinte al lui Dinamo a declarat recent ca este dispus sa se intoarca la clubul care este in pragul colapsului din cauza datoriilor uriase.

Florin Prunea ar fi dispus sa treaca si peste restantele financiare pe care mai are sa le primeasca din partea clubului, in ciuda faptului ca a plecat cu scandal si a actionat clubul in instanta.

"Da cum, de ce nu? M-as intoarce oricand la Dinamo. Oricand! Si asa am muncit pe gratis la Dinamo, nu am luat decat doua salarii intr-un an de zile.

Nu e asta problema, oricand m-as intoarce sa pun umarul. Nu maine m-as duce, ci ieri!", a spus Prunea pentru Antena Sport.