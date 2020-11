"Au venit in costum de salvatori, dar isi bat joc de o emblema!" Investitorii spanioli de la Dinamo, facuti PRAF pentru problemele de la club

Dinamo este intr-o situatie dramatica, avand mari probleme financiare.

Nimeni nu mai are incredere in promisiunile spaniolilor, iar meciul cu FC Voluntari ar putea fi ultimul al lui Cosmin Contra pe banca lui Dinamo.

Investitorii spanioli care au acutizat problemele financiare ale clubului din Stefan cel Mare au fost criticati dur de Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci.

"Chiar ieri spuneam ca daca mai aud un cuvant de Dinamo imi explodeaza capul. Mai, este groaznic! Este cumplit, pentru ca niste oameni, indiferent de numele lor, isi bat joc de numele unei tari, de o emblema romaneasca. Cu atat mai grav este ca au venit intr-un costum de salvatori, Batmani, Spider-Mani, si s-a adeverit ca sunt doar desene animate.

Traim in 2020. Banii ii pui acum, iar in maxim 48 de ore ajung in orice colt al planetei. Aceste minciuni nu merg. Din pacate, uite ca se simte pe toate palierele aceasta criza. Unde e o criza financiara, evident ca se raspandeste peste tot. Nu ma surprinde atitudinea fanilor lui Dinamo. In primul rand, este situatia care este. Daca s-ar strânge mai mult de 6, ar fi amendati imediat, risipiti. Ce sa faca oamenii? Ei probabil ca sunt foarte vocali in mediul online", a declarat Lorena Balaci, potrivit GSP.

In a 11-a etapa a Ligii 1, Dinamo infrunta de la ora 20:30 FC Voluntari, intr-un meci transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.