Dinamo-FC Voluntari, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Dinamo, un singur punct in sase etape! "Cainii" n-au mai invins de 9 luni pe teren propriu!

Urmarim si comentam impreuna Dinamo-FC Voluntari pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Dinamo-FC Voluntari este cel de-al doilea meci din etapa a 11-a a Ligii 1. Voluntari a trecut peste perioada de trei infrangeri consecutive in etapa trecuta, contra celor de la Poli Iasi, pe care i-a invins cu scorul de 4-0. Formatia lui Mihai Teja ocupa locul al 10-lea cu 13 puncte si nu are in acest moment grijile retrogradarii.

De partea cealalta, Dinamo este pe locul 15 in Romania si nu a mai castigat de sase etape, fiind la un singur punct de ultima pozitie a clasamentului.

Echipe probabile:

Dinamo: Mejias - Gonzalez, Puljic, Grigore, Lopez - Garcia, Anton - Camara, Valle, Magureanu - Gueye.

Antrenor: Cosmin Contra

Voluntari: Rimniceanu - Costin, Achim, Armas, Vlad - Ricardinho, Pablo, Gheorghe - Lopes, Popa, Gradinaru.

Antrenor: Mihai Teja.