Directorul sportiv al lui Dinamo a facut dezvaluiri in presa din Italia! "In ultimii ani, diferentele dintre bogati si saraci au crescut"

Tanarul director sportiv al "cainilor" a oferit cateva declaratii in care a vorbit despre problemele fotbalului.

Adus la Dinamo in aceasta iarna, Mario Nicolae este unul dintre cei mai tineri oameni cu putere de decizie din fotbalul romanesc, insa a avut parte de foarte multe critici, cel putin in ultima perioada. Acesta a vorbit despre situatia creata in ultimul timp odata cu aparitia Super Ligii si spune ca diferentele dintre bogati si saraci sunt prea mari in fotbal, iar asta trebuie sa se schimbe.

"E bine ca s-a terminat cu Super Liga. Daca se intampla cu adevarat, ar fi fost ceva in neregula. Suntem aproape de Campionatul European, de Cupa Mondiala, iar eventualele sanctiuni ar fi afectat foarte mult echipele nationale. Cine are bani se gandeste la cine are bani. 80 la suta din fotbal are probleme concrete! Acum, dupa ce a fost creata Conference League, care este vechiul Intertoto, noi, romanii, suntem foarte intresati de aceasta competitie, deoarece ne este greu sa ne calificam si in Europa League.

Este corect ca fanii s-au trezit. Am vorbit despre neregulile Super League cu antrenori si jucatori. Toti erau impotriva, nimeni, niciun jucator nu era de acord. Nici Cosmin Contra, fostul selectioner, nu era de acord. Ne-am simtit umiliti si exclusi. Departe de cei care pot sta la masa bogatilor. In ultimii ani, diferentele dintre bogati si saraci au crescut. Suntem o natiune cu traditie, dar mica, si nu am fi putut visa la Super League", a spus Mario Nicolae pentru Tuttomercatoweb.