"Lasi oamenii fara locuri de munca! Trebuie gasit un echilibru!" Pique, opinie sincera despre Super Liga! Ce spune de viitorul fotbalului

Jucatorul Barcelonei e cunoscut ca fiind dezinhibat si cu o parerea in aproape orice, asa ca s-a implicat si in acest scandal.

Dupa ce nu a durat decat 48 de ore, Super Liga a fost suspendata, insa nu este exclus ca ea sa reapara in viitor. Gerrard Pique, jucatorul emblematic al Barcelonei, a vorbit si el despre problemele pe care competitia le aducea si spune ca trebuie regandita, in cazul in care se va face vreodata.

"Daca ma pun in locul presedintelui Laporta, cred ca as avea o situatie foarte grea din punct de vedere financiar de mostenit. Va lua cele mai bune decizii pentru club. In acest moment, Barcelona este unul dintre fondatorii Super Ligii. Cred ca cel mai mult a contat in aceasta decizia situatia financiara a clubului. Daca privesc lucrurile din perspectiva unui jucator, nu cred ca e o chestie pozitiva pentru viitorul fotbalului.

E o problema ca toate brand-urile mari vin impreuna, chiar daca vor fi invitate inca 5 echipe. Se spune ca echipele raman in campionatele lor sa lupte. Champions League ofera 3,5 miliarde euro, dar Super Liga spune ca da triplu. Nu fac eu matematica. Daca vorbesti cu expertii in marketing TV, ei zic ca piata nu o sa fie buna. Daca ligile nationale raman, lumea isi pierde interesul.

Cand nu vor face bani suficienti vor muta meciurile in weekend si vor afecta totul. Vor ajunge sa castige banii pe care ii castiga campionatele acum. Distrugi tot sistemul fotbalistic. Asta vrem pentru fotbal? Vrem ca Sevilla, Valencia, Everton, Leicester, Napoli sa dispara? Asta cred ca s-ar putea intampla. Ce e clar e ca modelul trebuie sa se schimbe. Trebuie sa existe un echilibru intre cluburile foarte mari si cele care nu sunt la fel de mari.

E normal ca echipele care joaca in ligi superioare sau in competitii europene sa primeasca mai multi bani, dar distrugand tot sistemul, lasi oamenii fara locuri de munca. Ce se intampla e o reflectie a societatii. E purul si durul capitalism. Nu e modelul perfect. Trebuie gasit unul care sa fie mai echilibrat", a spus Gerrard Pique pentru Marca.