"A trebuit sa beau doua pahare de whiskey! Am invatat ca banii nu inseamna totul!" Ceferin a dezvaluit cum a aflat vestea ca se va crea Super Liga

Presedintele UEFA a marturisit prin ce a trecut in aceasta saptamana.

Aleksander Ceferin a dat un interviu pentru televiziunea slovena 24ur, in care a discutat despre cat de dificil a fost pentru el aflarea infiintarii Super Ligii si prin ce a trebuit sa treaca in aceasta saptamana.

Super Liga Europeana este pe punctul de a fi desfintata, dupa ce doar trei echipe au mai ramas in actualul format. Barcelona, Real Madrid si Juventus sunt singurele echipe ce nu si-au anuntat retragerea din competitie. Totusi, Florentino Perez a anuntat ca formatul ligii se poate schimba si ca nu abandoneaza proiectul.

"A trebuit sa beau doua pahare de whiskey sa pot sa dorm duminica. Marti am primit 3800 de mesaje si nu am fost in stare sa le raspund la toate. Am invatat ca banii nu inseamna totul. Am invatat ca cei mai apropiati oameni pot fi mincinosi. Am avut o conferinta de presa in care am spus totul despre aceasta problema. Boris Johnson si Macron au actionat dupa 10 minute de la conferinta mea de presa. Dar cei mai importanti au fost fanii, care au demonstrat ca nu pot fi cumparati", a spus Aleksander Ceferin pentru televiziunea 24ur.

Presedintele UEFA a marturisit si cum a aflat de vestea ca o sa se fondeze o noua liga desprinsa de forul european.

"Am primit sambata cinci apeluri de la cinci cluburi diferite care isi cereau scuze ca va trebui sa infiinteze o noua liga. Agnelli imi spunea ca nu e adevarat si totul e inventat. Le-am transmis atunci cluburilor ca trebuie sa emita un comunicat prin care sa respinga afirmatiile ca vor participa in Super Liga, daca nu duminica vom deveni inamici. Mi-au spus ca vor sa fim prieteni, chiar daca vor fonda Super Liga. Eu le-am spus ca chestia asta nu o sa se intample", a mai spus presedintele UEFA.

