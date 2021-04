"Pe mine nu m-a anuntat nimeni!" Legenda lui AC Milan, data la o parte de conducerea clubului! Ce spune Paolo Maldini despre Super Liga

Paolo Maldini a vorbit despre Super Liga Europeana.

Directorul tehnic a lui AC Milan, Paolo Maldini a declarat pentru Sky Sports Italia ca el nu are nici o legatura cu propunerea infiintarii Super Ligii.

Fostul fundas si-a cerut scuze in numele clublului pentru implicarea in Super Liga si a sustinut ca el nu a facut parte din planificarea competitiei.

AC Milan facea parte din cele 12 echipe fondatoare ale competitiei, care au fost confirmate duminica, insa pana marti turnamentul a fost suspendat. 9 din cele 12 echipe s-au retras din Super Liga, printre care si AC Milan.

"Vreau sa clarific ca nu am fost implicat in discutile pentru Super Liga. Am aflat doar duminica seara, dupa ce am vazut comunicatele echipelor. Aceasta masura a fost luata la un nivel mai inalt al clubului, decat pozitia mea. Ma simt putin confuz", a declarat Paolo Maldini pentru Sky Sports Italia.

Totusi, Maldini si-a cerut scuze de la fanii desi nu el este cel responsabil pentru alaturarea lui Milan in acest proiect.

"Asta nu inseamna ca nu imi asum responsabilitatea pentru a-mi cere scuze fanilor, nu doar pentru cei ai lui Milan, ci faniilor de fotbal in general, care s-au simtit tradati de principile sportive pe care noi cei de la Milan mereu le-am respectat", a mai adaugat Paolo Maldini.

Intr-un comunicat de presa emis miercuri, AC Milan a anuntat ca va renunta si ea sa mai participe in Super Liga, dupa ce alte sase cluburi din Anglia au iesit din competitie.