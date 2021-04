"Super Liga e in standby!" Anunt bomba al lui Perez dupa retragerea mai multor cluburi din proiect! Ce spune despre UEFA 

In ciuda acestor evenimente care au marcat fotbalul mondial in ultimele ore, presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a declarat intr-un interviu pentru El Larguero ca proiectul Super Ligii nu a cazut, dar ca a fost pus in standby.

Perez a criticat dur modalitatea prin care UEFA a incercat sa denigreze Super Liga, judecandu-l pe presedintele forului european, Aleksander Ceferin, despre care a spus ca si-ar dori sa fie schimbat cu un om educat.

Oficialul madrilenilor a vorbit si despre motivele reale pentru care majoritatea cluburilor fondatoare s-au retras din Super Liga si despre ce inseamna asta pentru acest proiect.

"Cele 12 cluburi au semnat un contract obligatoriu. Ne-am putea alatura si cu alte echipe. Ei pleaca acum pentru ca UEFA sustine un spectacol. Nu am explicat proiectul, dar nu ne-au oferit nicio sansa sa o facem. Nu se poate ca noi, cei din partea de sus, sa pierdem bani si ca ceilalti sa faca din asta o victorie.

Trebuie sa facem Super Liga acum. Nu putem astepta trei ani. Banii provin din meciuri bune, unde exista concurenta. Trebuie sa le dam oamenilor meciuri cum este cel dintre Federer si Nadal, care sa fie de interes pentru fani. Meciuri de nivel superior, fara a exclude pe nimeni.

Continuam cu totii in acest proiect. Nimeni nu a fost penalizat. Iesirea din acest proiect nu a fost grabita. A existat un club din Anglia care nu avea prea mult interes pentru aceasta competitie, dar a semnat un contract...

UEFA a facut o campanie manipulatorie, in care spunea ca vom ucide fotbalul. Exista, insa oameni care au privilegii si care nu vor sa le piarda.

Nu am vazut niciodata o astfel de agresivitate din partea presedintelui UEFA. Totul a fost orchestrat. Amenintari si insulte... De parca am fi ucis pe cineva. Fotbalul trebuie salvat, iar ei ne-au ucis cu o agresivitate teribila. Abia asteptau sa poata face asta, dar cluburile vor pierde acum mai mult de doua miliarde.

Toti avem obligatia de a dialoga si presedintele UEFA nu a facut bine ceea ce a facut. Transmitem o imagine a ceea ce este fotbalul si ar trebui sa dam cu totii un exemplu. Vreau un presedinte UEFA educat, care sa nu insulte. El ar trebui sa dea un exemplu, in primul rand.

Responsabilitatea mea este ca Real Madrid sa fie un club pionier. Daca exista bani, exista bani pentru toata lumea. Proiectul Super Ligii este in asteptare. Suntem cu totii impreuna, reflectand asupra viitorului. Juventus nu s-a retras. Ceea ce ne intereseaza este ca meciurile sa prezinte interes pentru tineri", a declarat Florentino Perez pentru El Larguero.