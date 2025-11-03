Giani Kiriță, fostul fundaș de fier al lui Dinamo, a început să se antreneze serios pentru kickboxing, descoperindu-și un nou talent sportiv. Acesta a început antrenamente individuale de pregătire cu Cristi Spetcu, multiplu campion național și câștigător de competiții internaționale. De-a lungul carierei, "Polo" a luptat în gale puternice, precum Superkombat, OSS Fighters, Kunlun Fight, Glory of Heroes, Wu Lin Feng, Colosseum și K-1.



"Principiile mele astea au fost - răutate pozitivă și spiritul de echipă"

"Kickboxingul e printre sporturile pe care eu le practic, sunt sporturi pe care eu le am în sânge. Chiar și când jucam fotbal, urmăream K-1-ul vechi, cu Remy Bonjasky, Semmy Schilt, Badr Hari, Ernesto Hoost, Jerome Le Banner sau Peter Aerts. Erau luptători de mare calitate, iar ambiția lor era un exemplu chiar și pentru noi, fotbaliștii. Cum puteam eu să simulez, când îi vedeam pe băieții ăia în ring?



Am fost mereu perceput ca un jucător agresiv în teren. În afara lui sunt total diferit. Când jucam fotbal, lumea mă compara cu cel din teren, dar eu sunt mai deschis, fac multe glume, îmi place caterinca. În teren, asta era mentalitatea, în teren nu avem mamă, nu avem tată. Trebuia să luăm alea trei puncte, să facem suporterii fericiți.



Din păcate, fotbalul de la noi suferă la capitolul agresivitate, în ultimul timp. Am deschis o școală de fotbal și vreau să le imprim copiilor de acolo răutatea asta pozitivă. Principiile mele astea au fost - răutate pozitivă și spiritul de echipă.



Stau bine cu pregătirea fizică. Joc tenis de câmp, joc fotbal în Liga 4, joc minifotbal la 5+1, merg la sala de fitness, fac antrenamente cu copiii. Acum vin și la Cristi Spetcu, pentru că e 'câine' adevărat, ca să mă mai pregătească și el la kickboxing. Am timp să dorm și să mănânc, am timp pentru tot, pentru că trebuie să-ți faci timp pentru sport mereu.



"L-am luat pe sus pe Claudiu Răducanu, când i-am dat două topoare"

Nu vreau să zic că am fost un bărbat care a stat bine pe pumn, în schimb mi-a plăcut contactul, mi-a plăcut duritatea asta. De mic copil nu m-am dat în spate, nu am cedat.



Pe teren m-a ajutat duritatea acesta, au fost mai ales momente tensionate în derby-urile cu Steaua. De exemplu, în minutul 30 l-am luat pe sus pe Claudiu Răducanu, când i-am dat două topoare. L-au scos imediat. Victor Pițurcă țipa de pe margine "Bă, ce ți-e frică în halul ăsta, că nu te omoară!". I-am dat de l-a luat salvarea. El nu avea tăria asta, deși avea alte calități.



Nu am lucruri neterminate cu niciun fotbalist, ca să-l aștept în cușcă, dar sunt deschis la orice provocare. Cred că puteam face carieră în sporturile de contact, dacă nu jucam fotbal. Dacă mă antrenam de mic cu Cristi Spetcu, cu siguranță eram campion. El e un mare campion. Dacă te pregătești cu el, nu ai cum să nu te formezi cu o mentalitate de campion.



Echipei de acum îi transmit doar că importantă este atitudinea, determinarea și răutatea asta pozitivă în teren. Astea fac diferența în momentele grele sau când valorile sunt apropiate. Îmi place unitea de grup de acum, disciplina, sunt pe un drum bun. La Dinamo întotdeauna s-a implementat stilul ăsta agresiv. 'Să fim câini răi!', asta ne transmitea nouă Cornel Dinu. Dinamo trebuie să fie rea pe teren, dar în contextul jocului, nu să accidenteze grav, să înjure arbitrul, să scuipi, să te bați. Adversarul trebuie să te vadă că ești primul la minge și că tu domini terenul", a declarat Giani Kiriță pentru Sport.ro.



"Sunt dinamovist fanatic, dar toată lumea e binevenită"

Cristi Spetcu este unul dintre cei mai cunoscuți ultrași dinamoviști și și-a deschis recent o sală kickboxing și fitness la câteva minute distanță de stadionul Dinamo (Fight Fit). "Am deschis sala acum aproape două luni, sunt în zona Herăstrău. Obiectivul e să adun cât mai mulți copii cu care să merg la competiții. Vreau să-i cresc și să mergem la competiții, vreau să facă mișcare, în primul rând, și apoi să facem performanță.



Kickboxingul cred că e un sport care place românilor. Mai ales copiilor între 12-15 ani. Cred că atunci încep să se maturizeze, trec de la școală la liceu, ies puțin prin oraș, merg la petreceri. Acolo fiecare încearcă să se impună, să fie el mai jupân. Noi îi învățăm în primul rând să se controleze și să fie calmi și încrezători în orice situație vor fi puși.



Sunt dinamovist fanatic, dar toată lumea e binevenită. Vă spun că și fetele mele de la recepție sunt dinamoviste. Toată lumea angajată aici e dinamovistă 100%. Steliștii, rapidiștii, dacă vin aici, riscă să iasă 'câini', la modul figurat, după antrenamentele astea.



(Îi aștepți și pe băieții de la fotbal ca să-i înrăiești un pic înainte de play-off?) Absolut! Îi aștept să-i învăț și câteva tehnici din zona gri. Un umăr, un cot, o proiectare, cât să nu se vadă nici pe camera VAR.



"Agresivitatea, nebunia aia, cu astea te naști, nu se învață"

Giani Kiriță e un luptător adevărat, a intrat în cușcă deja, s-a bătut, a câștigat. Simte ce înseamnă sportul de contact. A prins o perioadă în care putea să fie un pic mai dur pe teren, nu exista VAR, erau doar trei arbitri. Dacă vedeau ce faci, bine, dacă nu, mergea faza mai departe. A prins o perioadă glorioasă cu Dinamo, ne băteam an de an la trofee, iar locurile 3-4 era dezastru.



Eu cred că poate să facă performanță Giani Kiriță în sporturile de contact, mai ales că se menține bine din punct de vedere al pregătirii fizice. Știe cum să se recupereze, cum să se monteze psihic, cât e importantă e pregătirea fizică. Agresivitatea, cu asta te naști. Oricât ai învăța, dacă nu e în tine aici, în inimă, nu poți căpăta. Răutatea, nebunia aia, dacă nu o ai aia nu se învață. Asta nu poate să te învețe antrenorii. El e unul care nu are frică", a devăzluit Cristi Spetcu.

