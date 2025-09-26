Comedia începe atunci când invitații cred că vin la o discuție relaxată, dar sfârșesc în mijlocul unui roast memorabil! Un show în care glumele sunt sincere, replicile tăioase, iar râsul – garantat. Fiecare ediție aduce un invitat special și o porție sănătoasă de umor, fără perdea.



Giani Kiriță, luat la țintă ”La Bine și la Roast”: ”Ești pentru fotbal ce e Simona Halep pentru tenis”



Comediantul Drăcea a spus răutăți în direct la Pro TV și pe VOYO despre Giani Kiriță, fost internațional român cu patru prezențe la prima reprezentativă.



Fotbalistul a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Dinamo, Rocar, Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu, Bursaspor, FCM Târgu Mureș, CS Buftea și Academica Clinceni.



”Giani Kiriță e pentru fotbal ce e Simona Halep pentru tenis. Am glumit! Giani a fost la Survivor, unde s-a luptat cu foamea.

﻿Apoi, a fost la Dinamo, unde s-a luptat cu foamea. Acum e la emisiunea noastră unde...”, a spus Drăcea.



Cifrele lui Giani Kiriță

