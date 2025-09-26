Comedia începe atunci când invitații cred că vin la o discuție relaxată, dar sfârșesc în mijlocul unui roast memorabil! Un show în care glumele sunt sincere, replicile tăioase, iar râsul – garantat. Fiecare ediție aduce un invitat special și o porție sănătoasă de umor, fără perdea.
Giani Kiriță, luat la țintă ”La Bine și la Roast”: ”Ești pentru fotbal ce e Simona Halep pentru tenis”
Comediantul Drăcea a spus răutăți în direct la Pro TV și pe VOYO despre Giani Kiriță, fost internațional român cu patru prezențe la prima reprezentativă.
Fotbalistul a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Dinamo, Rocar, Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu, Bursaspor, FCM Târgu Mureș, CS Buftea și Academica Clinceni.
”Giani Kiriță e pentru fotbal ce e Simona Halep pentru tenis. Am glumit! Giani a fost la Survivor, unde s-a luptat cu foamea.
Apoi, a fost la Dinamo, unde s-a luptat cu foamea. Acum e la emisiunea noastră unde...”, a spus Drăcea.
Cifrele lui Giani Kiriță
- Gaziantepspor: 66 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Samsunspor: 55 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Bursaspor: 44 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
- Ankaragucu: 29 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Dinamo: 19 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Tg. Mureș: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Clinceni: 11 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă