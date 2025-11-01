După remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, Universitatea Craiova a coborât pe locul trei în clasament, cu 28 de puncte, în spatele lui FC Botoșani și al lui Rapid.

Ciprian Marica: ”Mă aștept oricând ca Mirel Rădoi să fie dat afară sau să plece singur!”

Ciprian Marica a vorbit despre viitorul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova. Fostul atacant este de părere că Rădoi are unele probleme la formația din Bănie și crede că, înainte de toate, tehnicianul trebuie să rezolve neînțelegerile din vestiarul echipei.

Totuși, Marica este de părere că Rădoi este un antrenor imprevizibil și poate decide oricând să plece de la Universitatea Craiova.

”Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate să împace pe toată lumea. Din păcate, văd că nici el nu mai reușește. Sunt tensiuni care vin, ca de obicei, din interior, Sper, totuși, să existe echilibru.

Până la urmă, Craiova și oltenii, în general, sunt fierbinți, au sânge care ‘clocotește’. Dacă cei din conducere vor înțelege că doar împreună pot construi lucruri, atunci Craiova are o șansă la campionat.

Altfel, va fi foarte greu. Mă aștept oricând ca Mirel să fie dat afară sau să plece el singur. Așa pare din exterior. Ar fi un real șoc pentru echipă și eu cred că numai de așa ceva nu este nevoie la Craiova. Sunt meciuri bune, sunt jucători excelenți aici”, a spus Ciprian Marica.

Marica, sfat pentru Mirel Rădoi

De altfel, fostul international a avut și un sfat pentru Mirel Rădoi: ”Trăim în secolul vitezei, nimeni nu are răbdare. Nici la echipe mici nu mai este răbdare, dar la Craiova, o formație care își propune să câștige campionatul? Tensiunea, orgoliile sunt eminente și, dacă nu știi să le gestionezi, nu are nimeni răbdare. Mirel nu e la primul mandat, știe ce înseamnă Universitatea Craiova, cunoaște oamenii și cred că ar trebui să fie mai maleabil”.

