Breaking news | Iau Arena Nationala cu asalt! Peluza Nord pregateste o coregrafie de MII DE EURO pentru meciul cu Dinamo! Va fi sold out in peluza FCSB-ului

Ce pregateste Peluza Nord pentru derby-ul cu Dinamo.

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB se anunta un duel incins atat pe teren cat si in tribune. Dupa multi ani, echipa lui Gigi Becali va fi sustinuta de o mare parte din cei de la Peluza Nord. Totul are legatura cu eliberarea liderului suprem al galeriei, Gheorghe Mustata, care a anuntat ca Peluza Nord se va intoarce pe stadion alaturi de echipa lui Gigi Becali.



FCSB a primit 8200 de bilete pentru confruntarea de duminica seara, iar ieri, prima zi in care acestea au fost puse in vanzare, s-au vandut 1500. Potrivit Fanatik, Ghoerghe Mustata alaturi de alti membrii din Peluza Nord pregatesc o coregrafie de cateva mii de euro pentru a marca revenirea pe stadion a Peluzei Nord. Interesul pentru acest derby este unul urias. Liderii din peluza celor de la FCSB sunt contactati non-stop de suporterii ros-albastri din toata tara si sunt sanse foarte mari ca sectorul destinat oaspetilor sa fie sold-out.

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB, este duminica, 16 februarie, de la ora 20:00 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro