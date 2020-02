Oficialii lui Dinamo au anuntat noul obiectiv al echipei! Ce isi propun "alb-rosii"

Dinamo nu a reusit nici in acest an sa ajunga in play-off.

Florin Prunea a declarat ca Dinamo isi propune sa castige Cupa Romaniei pentru a mai spala din rusinea suferita dupa ratarea accederii in play-off al treilea an consecutiv.

"O sa fie doua obiective: o sa jucam in play-out, acolo unde am mai jucat, dar nu se pune problema de retrogradare, avem jucatori de valoare, nu cred ca se pune problema.

Al doilea obiectiv este Cupa Romaniei, vom face tot posibilul sa o castigam, dar asta nu o sa rezolve amaraciunea provocata de campionat. I-am vazut si pe suporteri frustrati, suparati, au dreptate, a fost un cumul de factori", a spus Prunea pentru digisport.

Referitor la situatia financiara, oficialul spune ca lucrurile au revenit la normal.

"Deocamdata, la noi, problemele financiare s-au reglat, mai avem de platit decembrie, dar nu sunt probleme. A venit si acest ajutor din partea fanilor, acest aport al lor, au facut o chestiune extraordinara. Banii au venit, s-au dus la jucatori si antrenori. Banii au venit virati, dar conform legii, se platesc taxe, impozite", a adaugat Prunea.

Dinamo e pe locul 9 in Liga 1 cu 31 de puncte. "Cainii" o vor intalni pe Academica Clincei in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.