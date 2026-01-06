Ilie Dumitrescu a împlinit 57 de ani! Mesaj special al steliștilor pentru „Mister”

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, eroul victoriei cu Argentina de la Mondialul din '94, împlinește astăzi, 6 ianuarie 2026, vârsta de 57 de ani.

Asociația Steliștilor 47 (AS47) a marcat momentul printr-o postare amplă pe rețelele de socializare, reamintind de parcursul lui „Mister” de la juniorii din Ghencea până în elita fotbalului mondial.

Zi de sărbătoare pentru fotbalul românesc. Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai „Generației de Aur”, a ajuns la borna 57. Suporterii steliști au ținut să-i ureze „La mulți ani” trecând în revistă cariera impresionantă a fostului mijlocaș, evidențiind debutul său precoce în roșu și albastru.

„La mulți ani, Ilie Dumitrescu! Ilie Dumitrescu s-a născut pe 6 ianuarie 1969, în București. Încă de la vârsta de 8 ani a ajuns în curtea Stelei, avându-l ca antrenor pe Petre Mihai. Ajunge să debuteze la echipa mare a Stelei în aprilie 1987, într-un meci jucat la Râmnicu Vâlcea, împotriva Chimiei, în care Steaua s-a impus cu 4-0. În același sezon, mai prinde un singur meci, cu Universitatea Craiova, în care evoluează integral. Este apoi împrumutat la FC Olt Scornicești, pentru a acumula experiență, acolo având șanse evidente de a evolua titular. La Scornicești, Ilie a jucat în 33 din cele 34 etape ale campionatului pe postul de fundaș stânga, reușind totodată să marcheze și un gol.

Titular în Ghencea și erou în America

Revenit la Steaua pentru sezonul 1988 - 1989, Ilie va confirma încrederea acordată de Anghel Iordănescu, devenind titular de drept într-o formație care păstra încă nucleul de la Sevilla, din 1986. Va rămâne la Steaua până în 1994, răstimp în care joacă în 165 meciuri și marchează 71 goluri, câștigând, în tricoul roș-albastru, patru campionate și trei Cupe ale României. În primul eșalon al fotbalului românesc, a câștigat titlul de golgheter în sezonul 1992/1993. După CM '94, Ilie se transferă la Tottenham, unde evoluează un an, trecând mai apoi pe la Sevilla, West Ham și Club America. Pentru naționala de fotbal a României, marchează 20 goluri în cele 62 de meciuri jucate, 2 dintre ele în poarta Argentinei, la CM din 1994”, au scris cei de la AS47 pe Facebook.

După retragerea din activitatea de jucător, Ilie Dumitrescu a îmbrățișat cariera de antrenor în perioada 2000-2010. Printre echipele pregătite de el s-au numărat formații de tradiție din Grecia, precum AEK Atena și PAOK Salonic, dar și naționala de tineret a României sau FCSB.

