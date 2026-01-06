Formația din Salonic a trecut de Atromitos cu 5-4 la penalty-uri, după 1-1 în timpul regulamentar. Eroul serii a fost tânărul portar Dimitris Monastirlis, aflat la debutul oficial pentru PAOK.



Goalkeeperul a apărat lovitura decisivă executată de Karamanis și a trimis „Vulturul bicefal” în faza următoare a competiției, alături de Olympiacos.



PAOK Salonic s-a calificat în „sferturile” Cupei Greciei



Atromitos a deschis scorul în minutul 52, însă reacția gazdelor a fost imediată. La doar două minute distanță, Zivkovic a restabilit egalitatea, după o pasă decisivă oferită de Geremeyev, unul dintre noii veniți, aflat și el la debut.



De la punctul cu var, PAOK a fost mai sigură. Trupa lui Lucescu Jr a înscris prin Michailidis, Kenny, Kedziora, Taison și Giakoumakis, în timp ce Monastirlis a făcut diferența la ultima execuție.



În sferturile de finală, PAOK va juca în deplasare cu Olympiacos. Dacă va trece de marea rivală, echipa lui Lucescu se va duela în semifinale cu învingătoarea dintre Panathinaikos și Aris. Celelalte „sferturi” sunt Panathinaikos - Aris, Levadiakos - Kifisia și AEK - câștigătoarea duelului OFI Creta - Asteras.

