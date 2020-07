Aliante in playout-ul Ligii 1! E 2-2 in 'meciul' pentru inghetarea fotbalului! Cine este de partea lui Dinamo: "As vota pentru incheierea sezonului!"

Dinamo are aliati in lupta pentru inghetarea Ligii 1.

Presedintele echipei Chindia Targoviste, care se afla pe ultimul loc in clasament, este de acord ca sezonul sa se incheie mai repede in contextul imbolnavirilor de la Dinamo.

Marcel Ghergu a declarat ca aceasta oprire a fotbalului i-ar favoriza si pe damboviteni, care ar evita astfel retrogradarea.

"Eu mi-as dori sa terminam campionatul pe teren, daca tot l-am inceput. Totusi, sunt niste circumstante foarte complicate si nu sunt ipocrit, vreau sa scapam de retrogradare. Daca se va ajunge intr-o situatie in care noi, cluburile, vom decide, as vota pentru incheierea sezonului.

E o situatie foarte complicata, greu de gestionat. Daca s-ar continua jocurile, probabil ca Dinamo va pierde urmatoarele meciuri sau chiar va fi depunctata.

Nu vad cand ar putea fi reprogramate meciurile noastre cu Dinamo, nu mai sunt date disponibile in calendar. Pana la urma, cred ca se va apela la solutia inghetarii campionatului.

Trebuie sa avem in vedere si ceea ce se va intampla in sezonul urmator. Fotbalul din Romania e nevoit sa limiteze pierderile financiare atat cat se poate", a declarat Ghergu, potrivit GSP.

De cealalta parte, oficialii cluburilor FC Hermannstadt si FC Botosani (care evolueaza in playoff, unde au fost depistate cazuri de coronavirus la CFR Cluj si Universitatea Craiova) nu sunt de acord cu inghetarea fotbalului, avand in vedere ca aceasta masura ar duce la pierderea unor sume importante de bani din drepturile de televizare.

"Daca Dinamo nu mai are jucatori suficienti, sa foloseasca juniorii in meciurile care au mai ramas! Sau sa piarda fiecare joc la masa verde, cu 0-3", a spus finantatorul botosanenilor, Valeriu Iftime, in timp ce reprezentantul sibienilor, Claudiu Rotar, a declarat: "Nu e normal sa platim toti din cauza lui Dinamo! Sa joace cu juniorii sau sa piardă cu 0-3 fiecare meci pentru care nu are suficienti fotbalisti!"

In acest moment, LPF nu agreaza varianta inghetarii campionatului, dorindu-si ca sezonul sa se termine pe gazon. Fotbalul din Romania ar putea fi, insa, oprit in cazul in care va fi reinstaurata starea de urgenta, ca urmare a cresterii numarului de noi cazuri de Covid-19.