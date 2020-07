HALUCINANT! Dezvaluire de ULTIMA ORA a lui Burleanu in cazul Dinamo vs FCSB: "Dinamo i-a cerut secretarului sa se sesizeze!" Ce urmeaza acum

Dinamovistii s-au plans ca secretarul general al FRF, Radu Visan, a sesizat Comisia de Disciplina in cazul contradictiei de regulament din 'Cazul Vlad'.

Presedintele Federatiei, Razvan Burleanu, dezvaluie ca a fost cerinta clubului Dinamo ca sesizarea sa vina din partea lui Visan! Burleanu are raspuns si pentru intrebarea pe care i-au adresat-o milioane de fani dupa ce verdictul in cazul Dinamo a devenit public: de ce nu s-a sesizat departamentul de competitii, cel abilitat sa o faca:

"Am primit o solicitare in ziua finalei in cazul Fulop. Este o greseala a Federatiei ca avem doua norme contradictorii in regulamente. Departamentul de Competitii nu a considerat ca regulamentul e incalcat, de aceea nu a sesizat Comisia de Disciplina in cazul Vlad. Principiul de la care s-a plecat a fost urmatorul: cat timp ai doua norme contradictorii, se aplica norma mai favorabila celui sanctionat. In ceea ce priveste sesizarea de catre secretarul general al FRF catre Comisie, Dinamo, in mod expres, a solicitat ca secretarul sa o faca", a spus Burleanu.

Apelul lui Visan a fost respins pe motiv ca nu avea calitatea necesara sa o faca!



