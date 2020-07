"Ne scufundam!" Primul jucator de la Dinamo care cere DISPERAT ca sezonul sa se opreasca! Mesajul incredibil transmis la miezul noptii de Puljic

Situatia de la Dinamo este ingrijoratoare, in conditiile in care echipa are 18 jucatori infectati cu noul coronavirus si este in pericol de retrogradare.

Capitanul "cainilor rosii" a vorbit despre ce se intampla la echipa, unde, pe langa cei infectati, jucatorii ale caror teste au iesit negative sunt obligati sa stea in carantina 14 zile.

Ante Puljic a declarat ca cea mai buna varianta este oprirea campionatului, comparand situatia de la Dinamo cu cea a Titanicului, lovit de iceberg.

"Dupa ce l-a izbit, oamenii au luat-o, initial, in gluma si se jucau fotbal cu bucatile de gheata. Acum, deja vaporul s-a rupt si se scufunda! Cam asa e situatia. Pacat ca sunt unii oameni pe margine care se bucura de drama celor de pe vapor.

Noi cerem intreruperea campionatului, altii considera ca am fi favorizati de situatia asta, dar parerea mea este ca daca privim chestiunea cu discernamant trebuie sa avem grija de sanatatea tuturor, de aceea liga interna trebuie oprita de urgenta.

Intotdeauna vor fi cluburi care vor fi fericite, altele nefericite cu o decizie sau alta, eu spun doar o parere. Iar oficialii forului care conduce fotbalul trebuie sa decida, dar sa se gandeasca si la faptul ca n-am vrut sa ne imbolnavim si nici nu putem juca. Atunci, daca noi suntem aratati cu degetul pentru ca am iesit pozitiv la teste, aratati-i cu degetul si pe ceilalti oameni de pe planeta! Ce, ei au vrut sa se infecteze?!", a spus Puljic, potrivit GSP.

Fotbalistul a vorbit si despre ce program are in prezent, punctand faptul ca, pentru a putea reveni pe teren, dinamovistii vor avea nevoie de cateva saptamani de antrenamente.

"Sunt blocat in apartament. Trebuie sa respect regulile si chiar o fac. Imi prepar singur mancarea, uneori comand. Stau in casa. Cel mai dificil lucru e cel legat de antrenamente. Fiindca nu ai prea multe optiuni in apartament. Acum, situatia este mai grava decat in starea de urgenta, cel putin asa o percep eu.

Oricum, vad ca tot mai multi oameni din fotbalul intern, dar si din Romania au luat virusul. Nu e ca si cum cei de la Dinamo au mers prin anumite locuri si s-au expus.

Cu siguranta, (n.r. vom avea nevoie de) doua-trei saptamani legate de antrenamente. Totusi, ce te faci daca iar apar niste cazuri?! Chiar nu stiu ce sa mai zic, toata situatia asta este rea. Iar viitorul sezon incepe in 3-4 saptamani. Nici nu ne mai gandim la ceea ce va fi atunci, pentru ca habar n-avem ce este in prezent. Eu cred ca majoritatea cluburilor ar dori acum blocarea campionatului, nimeni nu vrea sa riste cu sanatatea lui", a conchis fotbalistul.