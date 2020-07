Nistor poate fi CAMPION, dar poate sa si RETROGRADEZE in acelasi sezon! Ce spune de DRAMA lui Dinamo: "O sa piarda toate meciurile!"

Dan Nistor e in continuare atent la situatia de la Dinamo.

Mijlocasul a plecat din Stefan cel Mare in iarna pentru a semna cu Craiova. E aproape de titlu pe Oblemenco. Nistor nu-i da nicio sansa fostei sale echipe in conditiile in care 'cainii' vor trebui sa joace cu juniorii.

"Din ce am auzit, sunt sanse foarte mari ca playoff-ul sa se termine pe teren. In playout este destul de greu, sunt mult mai multe meciuri si ati vazut ce probleme sunt la Dinamo. Vreau ca Dinamo sa nu retrogradeze. E adevarat, s-au facut multe greseli si in trecut. Dinamo nu are ce sa caute in aceasta situatie si sper sa nu mearga in B. Cu juniorii n-au nicio sansa, vor pierde toate meciurile. Dar poate va exista o solutie si se va ingheta playout-ul", a spus Nistor pentru Look Sport.