SF in ADN! Cum propun suporterii lui Dinamo sa se termine sezonul: "Acceptam cu demnitate retrogradarea!"

Fanii din PCH cer ca finalul playout-ului sa fie impins in luna august.

Suporterii dinamovisti sustin ca sezonul sa se termine pe teren si ofera mai multe motive in sprijinul variantei propuse de ei, aceea de a continua playout-ul dupa ce fotbalistii dinamovisti vor fi depasit perioada de carantina. Dinamvistii vor intreruperea pentru moment a partidelor din playout. Suporterii cred ca viitoarea editie a Ligii 1 ar trebui sa inceapa in toamna.



Mesajul integral al fanilor dinamovisti:



DORIM SA NE SALVAM PE TEREN!

Nu cerem niciun tratament special pentru ca suntem Dinamo. Dimpotriva, cerem sa fim tratati in mod egal cu celelalte competitoare. Cerem sa ni se dea sansa de a juca si de a ne castiga pe teren dreptul de a ramane in Liga 1.

Cand am fost pusi in izolare timp de o saptamana pentru testul eronat al magazionerului, am fost nedreptatiti.

In afara de Dinamo si Botosani, NICIO ALTA ECHIPA nu a mai fost oprita de la antrenamente, pentru ca in anturajul clubului ar fi existat un suspect de covid 19.

Asta inseamna un tratament inegal si injust.

Cerem sa fim tratati cu aceeasi unitate de masura!

Ne consideram indreptatiti sa cerem ca meciurile ramase sa fie jucate in conditii de egalitate.

Paritatea de sanse sta la baza jocului in spiritul Fair-Play-ului. Aceasta inseamna sa poti juca folosind jucatori din aceeasi categorie, nu zdrobind si umilind niste juniori, carora le poti distruge si viitorul, punand pe umerii lor povara unor infrangeri la scor si a unei retrogradari a echipei care i-a format.

Cerem sa ni se acorde timpul necesar pentru iesirea din carantina si pentru reluarea antrenamentelor.

Ca sa nu jucam cunoscand rezultatele celorlalte meciuri, cel mai corect ar fi ca toate meciurile din playout sa fie oprite pana in momentul in care jucatorii si familiile lor nu vor mai fi expusi riscului de imbolnavire.

Apoi meciurile sa fie reluate in siguranta pentru toti participantii.

Altfel, sezonul acesta ar fi compromis total. Si mai mult decat atat, si editia urmatoare, care ar incepe in plina pandemie, ar fi compromisa.

Solutia propusa de noi ar impinge calendarul editiei urmatoare catre toamna, dar acest lucru aduce si niste avantaje:

1. Nu se incepe campionatul in timpul lunii august, cand temperaturile sunt foarte ridicate;

2. Nu se joaca in timpul concediilor, cand si audienta meciurilor televizate este scazuta;

3. Nu se joaca in perioada de varf si de mare risc a pandemiei.

4. Exista sansa sa avem mai multe meciuri cu spectatori.

5. Meciurile cu spectatori inseamna audienta mai mare si pentru televizari.

De ce sa incepem un campionat nou cu 14, 16 sau 18 echipe, fara spectatori si fara asigurarea unei protectii sanitare pentru toata lumea?

Acum nu putem privi nici meciurile din Italia sau Germania, cand se joaca fara spectatori. Preferam sa vedem un rezumat decat sa urmarim o confruntare surda si fara spectacol.

Ne dorim un campionat in care sa fie si Rapid si Petrolul si UTA si FC Arges. Ar fi idealul si pentru noi ca suporteri si pentru cei beneficiaza de pe urma spectacolului si audientei.

Indiferent de numarul de echipe din editia urmatoare,

NOI NE DORIM SA CASTIGAM PE TEREN DREPTUL de a fi acolo.

ACCEPTAM CU DEMNITATE RETROGRADAREA, daca Dinamo nu va demonstra MERITUL SAU SPORTIV pentru ramanerea in Liga 1.

Suntem convinsi ca in ragazul de timp pe care il propunem, autoritatile ar gasi fonduri si personal specializat care sa ofere DSP-ului posibilitatea sa testeze toate echipele aflate in competitie, prin proceduri clare, riguroase. Doar asa se poate oferi un tratament egal, echidistant si mai important decat orice, O PROTECTIE SPORITA pentru sanatatea jucatorilor si celor din jurul lor.

Oricat am incerca sa luam modelul celor din Vest, ramanem tributari mentalitatii balcanice si obiceiului romanesc, unde cine stie sa se descurce, scapa de control.

In Romania s-a gresit de la inceputul pandemiei cand identificarea celor contaminati s-a transformat intr-o vanatoare de vrajitoare.

Nimic nu este mai periculos decat sa cauti vinovatia celui bolnav, sa-i faci public numele si in felul acesta sa-i determini pe ceilalti sa caute orice cale pentru a nu prezenta adevarul, sau pentru a nu fi depistati ca purtatori ai unui virus.

Contaminatii ascunsi au fost cea mai mare problema a acestei pandemii. Sa luam aminte la acest detaliu important!

Consideram ca este o greseala sa cauti vinovatii, cand ai deja o informatie concreta: Delegarea la unul din meciurile lui Dinamo a unui arbitru declarat pozitiv la testul covid 19.

Exista o mare probabilitate ca acela sa fi fost momentul declansarii acestui lant de contaminari la Dinamo.

Specialistii spun ca expunerea cea mai mare este in timpul efortului, cand aerul se expira cu putere si se inspira profund.

Haideti sa ne concentram fortele pentru a gasi solutii, nu pentru a vana vinovatia bolnavului!

ALTFEL NU NE VOM FACE BINE NICIODATA...

www.programddb.ro = sansa noastra de a exista

Tweet Dinamo Citeste si: