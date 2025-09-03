Din cauza comportamentului suporterilor, mai exact pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute mai sus spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, Universitatea Cluj a primit o penalitate sportivă de 5.000 lei şi Dinamo a primit o penalitate sportivă de 11.250 lei.



Dinamo, amendată după meciul cu U Cluj



Alte sancţiuni decise miercuri:



FK Csikszereda vs. ACS SC Oţelul Galaţi - Eliminare jucător BODO Zoltan Efraim (FKCS) - În temeiul art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul BODO Zoltan Efraim (FKCS) cu suspendare pentru două meciuri şi i se aplica o penalitate sportivă de 5.000 lei.



FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB - Eliminare jucător ABEID Aly (CFR), Incidente - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul ABEID Aly (CFR) cu suspendare pentru două meciuri şi i se aplică o penalitate sportivă de 5.000 lei. Termen 10.09.2025.



FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova - Incidente jucător Janos Ferenczi (FKCS) - În temeiul art. 65. a din RD, se sancţionează jucîtorul Janos Ferenczi (FKCS) cu suspendare pentru două meciuri şi i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei.



GJM Tg. Mureş sesizare FK Csikszereda – Incidente - În temeiul art. 58 pct.1 lit. K din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul FKCS cu penalitate sportiva de 5.000 lei.



Cristea Valentin Raoul vs. FC UTA Arad - Neexecutare Hotărâre CNSL - În baza art.24.C.1.A din RSTJF, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Cristea Valentin Raoul. Termen: 01.10.2025



Tescan Dragoş vs. AS FC Buzău - Neexecutare Hotărâre CNSL - În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancţionează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera şi / sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 09.08. – 23.08.2025, s-au scăzut două puncte. Termen: 10.09.2025



Dumiter Ioan Andrei Vasile vs. AFC UTA Arad - Neexecutare Hotărâre CNSL - În baza art. 24.C.1.A din RSTJF, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Dumiter Ioan Andrei. Termen: 01.10.2025



News.ro.

