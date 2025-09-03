FOTO Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la „copia“ lui Juventus

Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la &bdquo;copia&ldquo; lui Juventus Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fundașul era adus în 2016 la Dinamo de către Ioan Andone.

TAGS:
Luka MaricDinamoIoan Andone
Din articol

Fostul fundaș al lui Dinamo, Luka Maric, și-a găsit echipa în Croația și joacă acum pentru NK Opatija, un club cu un logo aproape identic cu cel vechi al lui Juventus Torino. VEZI FOTO

Formația din Opatija, unul dintre cele mai vechi cluburi din Croația, a ajuns în eșalonul secund după mai multe decenii petrecute prin ligile regionale și încearcă să-și facă un nume în fotbalul croat.

Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la „copia“ lui Juventus

Luka Maric, 29 de ani, are în palmares trei trofee: Cupa Croației cu HNK Rijeka în 2013/14, Cupa Ligii cu Dinamo București în 2016/17 și Supercupa Poloniei cu Arka Gdynia în 2018/19. 

În trecut, fundașul croat a bifat experiențe în Croația, Polonia și chiar în Iran, la Persepolis, iar în sezonul trecut a fost titular incontestabil la NK Opatija, cu 26 de meciuri jucate în campionat.

Sezonul acesta, Maric a fost utilizat în trei partidei din trei posibile, fără contribuiții de gol.

NK Opatija, fondată în 1911, a promovat în 2020 pentru prima dată în eșalonul secund al Croației, unde joacă și în prezent, în sezonul 2025/26.

Luka Maric a strâns 39 de meciuri pentru Dinamo

Luka Maric a rezistat două sezoane în Ștefan cel Mare, iar în vara anului 2018 avea să fie transferat gratis în Polonia, la Arka Gdynia.

Pentru „câini“ a strâns 39 de meciuri, a livrat o pasă decisivă și a înscris chiar două goluri, împortiva "studenților" de la Poli Timișoara și Poli Iasi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
Versiunea lansată de mama t&acirc;nărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum &icirc;și apără fiul: &bdquo;Fiecare mai face asta&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Popescu, istorie la FCSB? Becali vrea fundaș din Bundesliga pentru 1.000.000 &euro;
Mihai Popescu, istorie la FCSB? Becali vrea fundaș din Bundesliga pentru 1.000.000 €
Pică transferul lui Pușcaș? Sampdoria a pus ochii pe alt atacant
Pică transferul lui Pușcaș? Sampdoria a pus ochii pe alt atacant
Cel mai frumos gol marcat de B&icirc;rligea! Atacantul nu a stat pe g&acirc;nduri: &bdquo;Nu-l voi uita niciodată&rdquo;
Cel mai frumos gol marcat de Bîrligea! Atacantul nu a stat pe gânduri: „Nu-l voi uita niciodată”
ULTIMELE STIRI
Sorin C&acirc;rțu a anunțat ce &icirc;și dorește Universitatea Craiova: &bdquo;Li s-a transmis jucătorilor&rdquo;
Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor”
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;
Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”
Jucătorul plecat de la Liverpool are o clauză specială la noua sa echipă
Jucătorul plecat de la Liverpool are o clauză specială la noua sa echipă
A picat transferul la Dinamo!
A picat transferul la Dinamo!
FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația &bdquo;roș-albastră&rdquo;
FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația „roș-albastră”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

”Mi se pare de domeniul fantasticului!” S-a dat lovit Daniel Bîrligea la echipa națională?!

Ajuns &icirc;n Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo

Ajuns în Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Blănuță, v&acirc;ndut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

Blănuță, vândut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Versiunea lansată de mama t&acirc;nărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum &icirc;și apără fiul: &bdquo;Fiecare mai face asta&rdquo;

stirileprotv Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

stirileprotv Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios”

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!