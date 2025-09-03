Formația din Opatija, unul dintre cele mai vechi cluburi din Croația, a ajuns în eșalonul secund după mai multe decenii petrecute prin ligile regionale și încearcă să-și facă un nume în fotbalul croat.

Fostul fundaș al lui Dinamo, Luka Maric , și-a găsit echipa în Croația și joacă acum pentru NK Opatija, un club cu un logo aproape identic cu cel vechi al lui Juventus Torino. VEZI FOTO

Plecat de la Dinamo, fundașul rupe stilul la „copia“ lui Juventus



Luka Maric, 29 de ani, are în palmares trei trofee: Cupa Croației cu HNK Rijeka în 2013/14, Cupa Ligii cu Dinamo București în 2016/17 și Supercupa Poloniei cu Arka Gdynia în 2018/19.



În trecut, fundașul croat a bifat experiențe în Croația, Polonia și chiar în Iran, la Persepolis, iar în sezonul trecut a fost titular incontestabil la NK Opatija, cu 26 de meciuri jucate în campionat.



Sezonul acesta, Maric a fost utilizat în trei partidei din trei posibile, fără contribuiții de gol.



NK Opatija, fondată în 1911, a promovat în 2020 pentru prima dată în eșalonul secund al Croației, unde joacă și în prezent, în sezonul 2025/26.



Luka Maric a strâns 39 de meciuri pentru Dinamo



Luka Maric a rezistat două sezoane în Ștefan cel Mare, iar în vara anului 2018 avea să fie transferat gratis în Polonia, la Arka Gdynia.



Pentru „câini“ a strâns 39 de meciuri, a livrat o pasă decisivă și a înscris chiar două goluri, împortiva "studenților" de la Poli Timișoara și Poli Iasi.

