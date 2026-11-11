Brazilianul a semnat un contract cu gruparea din Serie C și urmează să intre pe teren duminică, 15 noiembrie, în derby-ul regional cu Forli, pe stadionul „Bruno Benelli” din Ravenna.

Cât costă biletele pentru meciul lui Ronaldinho

Revenirea fostului star a stârnit un interes uriaș în oraș. Ravenna a instalat o tribună provizorie cu 540 de locuri, decorată cu logo-ul R10, pentru a crește capacitatea stadionului.