VIDEO Când va debuta Ronaldinho la Ravenna și cât trebuie să scoți din buzunar ca să-l vezi pe brazilian pe teren

Când va debuta Ronaldinho la Ravenna și cât trebuie să scoți din buzunar ca să-l vezi pe brazilian pe teren Fotbal extern
SPORT.RO
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La 11 ani de la ultima sa partidă oficială, fostul mare internațional brazilian va evolua pentru Ravenna, formație din liga a treia italiană.

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Din articol

Brazilianul a semnat un contract cu gruparea din Serie C și urmează să intre pe teren duminică, 15 noiembrie, în derby-ul regional cu Forli, pe stadionul „Bruno Benelli” din Ravenna. 

Cât costă biletele pentru meciul lui Ronaldinho

Revenirea fostului star a stârnit un interes uriaș în oraș. Ravenna a instalat o tribună provizorie cu 540 de locuri, decorată cu logo-ul R10, pentru a crește capacitatea stadionului.

Prețurile biletelor variază între 15 și 150 de euro. Cel mai ieftin tichet este disponibil pentru locurile din spatele porților, la un tarif special pentru abonați, în perioada de vânzare prioritară. La polul opus, locurile din tribuna provizorie, care oferă și servicii de ospitalitate, ajung la 150 de euro.

Pentru această partidă, clubul a instituit și „Ziua Giallorosso”, astfel că abonamentele obișnuite nu vor fi valabile.

  • Ultimul meci oficial al lui Ronaldinho a fost disputat în 2015, în tricoul formației Fluminense. 
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