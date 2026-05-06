Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Florent Poulolo (29 de ani), fundaș central la UTA, este fotbalistul dorit de Dinamo ca înlocuitor pentru Kennedy Boateng (29).

Florent Poulolo, dorit de Dinamo în locul lui Kennedy Boateng

Contractul lui Poulolo cu UTA expiră la finalul sezonului curent, iar conducerea „câinilor roșii” vrea să profite de situație pentru a se întări fără să plătească o sumă de transfer.

Fundașul central din Martinica i-a solicitat conducerii clubului arădean o creștere salarială de 30% pentru a-și prelungi angajamentul. Șefii grupării nu par dispuși să îi respecte cerința, conform prosport.ro.

„Sunt concentrat pe a încheia bine sezonul cu UTA. Mă simt bine la Arad. După sezon vom decide ce este mai bine pentru mine și pentru club”, a spus Poulolo pentru uta-arad.ro, înaintea remizei cu Petrolul (1-1) de acum trei zile.

CV-ul lui Poulolo

Florent Poulolo a venit gratis la UTA de la Mlada Boleslav în vara anului 2024. În CV-ul său ies în evidență două meciuri la Getafe, în sezonul 2019-2020: unul în La Liga și unul în Cupa Regelui.

Ceske Budejovice, Sigma Olomouc, Olympique d'Ales și Athletic Club Arlesien sunt celelalte patru cluburi din cariera sa.

Dacă mutarea se va concretiza, Florent Poulolo îl va înlocui din stagiunea următoare la Dinamo pe Kennedy Boateng. Conducerea alb-roșiilor nu a reușit nici până în momentul de față să îi prelungească angajamentul.

În plus, presa din Africa notează că Boateng este urmărit atent de chinezii de la Shandong Taishan și de turcii de la Kocaelispor.