Cu trei etape rămase de disputat din play-off, Dinamo ocupă locul 4, cel care, cel mai probabil, va duce la barajul pentru Conference League contra unei echipe din play-out.

Ioan Andone crede că Dinamo ar putea muta un eventual baraj cu FCSB în afara Bucureștiului

De partea cealaltă, FCSB este deja sigură că va juca semifinala barajului de Conference League, acolo unde va înfrunta fie FC Botoșani, fie FK Csikszereda.

Ioan Andone (66 de ani), legenda lui Dinamo, campion al României atât ca jucător, cât și ca antrenor, nu se teme de un eventual baraj contra lui FCSB și spune că o astfel de calificare în cupele europene pentru dinamoviști ar fi perfectă.

"Cred că acela va fi barajul (n.r - FCSB). Ce e mai frumos de atât, decât să ajungi în cupele europene după ce bați FCSB? Un baraj ca acesta ar fi superb", a spus Ioan Andone, într-un interviu pentru PRO TV.

Cel mai probabil, dacă Dinamo va fi echipa din play-off care va găzdui finala barajului de Conference League, meciul se va juca pe Arcul de Triuf, un stadion cu o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri. Arena Națională nu este disponibilă pentru fotbal în această perioadă din cauza concertelor.

Totuși, Ioan Andone se gândește să oficialii lui Dinamo ar putea lua în calcul mutarea meciului cu FCSB în afara Bucureștiului, pe un stadion mai mare.

"Până la urmă, se pot gândi la alte variante, ce e mai apropiat de București, dar nu contează unde joacă. Trebuie să se califice! Până la urmă, nu te gândești la asta. Te gândești ca la anul să joci în cupele europene pe Arena Națională, iar apoi să-și facă stadionul de 25.000 de locuri", a mai spus Andone.

Chiar dacă unii fani ai lui Dinamo visau chiar la titlu în acest sezon, iar acum trebuie să se mulțumească cu cel mult un loc 4, Ioan Andone se declară foarte mulțumit de parcursul echipei lui Zeljko Kopic din ultimii ani.

"Lucrurile evoluează. Văd Dinamo din ce în ce mai bine. Nu trebuie grăbite lucrurile. Dacă luau campionatul, erau pretențiile prea mari. Ar fi fost greu în preliminariile Champions League, iar dezamăgirea ar fi fost mare dacă nu ar fi ajuns măcar în grupele Europa sau Conference League. Mai bine faci pas cu pas, așa cum faci o casă: fundație, parter, etajul întâi, acoperișul. Te gândești la toate lucrurile. Dacă le gândești, e greu. La un șoc mai puternic, se dărâmă imediat tot ce ai construit", a mai spus Ioan Andone.