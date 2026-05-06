Liber de contract de la finalul anului trecut, după ce s-a despărțit de sud-coreenii de la FC Seul, Marko Dugandzic a semnat în martie cu Levski Sofia. Atacantul a jucat până acum doar trei meciuri în Bulgaria, însă în weekend a reușit golul prin care echipa din capitală a încheiat hegemonia lui Ludogorets.

Dugandzic i-a adus titlul lui Levski Sofia și i-a mulțumit lui Mutu

Dugandzic a fost unicul marcator al meciului cu CSKA 1948 Sofia - victorie în urma căreia Levski Sofia și-a asigurat matematic titlul de campioană și a încheiat seria incredibilă a lui Ludogorets - formație care câștigase precedentele 14 ediții de campionat.

La câteva zile distanță după sărbătoarea lui Levski, Dugandzic a acordat un interviu amplu pentru ziarul croat 24sata. Fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid a recunoscut că, în primă fază, nu și-a dat seama cât de important a fost golul său.

"Petrecerea abia a început. Sâmbătă a fost prima parte, iar sâmbăta viitoare vom primii medaliile și trofeul.

Pe moment nu mi-am dat seama cât de important este golul meu. Era o euforie, nici măcar nu auzeam fanii. Abia mai târziu am realizat ce a însemnat acest gol, în special pentru jucătorii bulgari și pentru fani. Au așteptat foarte mult pentru acest titlu, au suferit mult, iar la final am văzut 20.000 de fani cântând senzațional", a povestit Dugandzic.