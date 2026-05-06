Erou în Bulgaria, Dugandzic îi mulțumește unui român: "El a insistat pentru transferul meu, m-a ajutat enorm"

Marko Dugandzic (32 de ani), fostul golgheter din Superliga, trăiește o perioadă de vis la Levski Sofia, alături de care a cucerit titlul în campionatul Bulgariei.

Liber de contract de la finalul anului trecut, după ce s-a despărțit de sud-coreenii de la FC Seul, Marko Dugandzic a semnat în martie cu Levski Sofia. Atacantul a jucat până acum doar trei meciuri în Bulgaria, însă în weekend a reușit golul prin care echipa din capitală a încheiat hegemonia lui Ludogorets.

Dugandzic i-a adus titlul lui Levski Sofia și i-a mulțumit lui Mutu

Dugandzic a fost unicul marcator al meciului cu CSKA 1948 Sofia - victorie în urma căreia Levski Sofia și-a asigurat matematic titlul de campioană și a încheiat seria incredibilă a lui Ludogorets - formație care câștigase precedentele 14 ediții de campionat.

La câteva zile distanță după sărbătoarea lui Levski, Dugandzic a acordat un interviu amplu pentru ziarul croat 24sata. Fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid a recunoscut că, în primă fază, nu și-a dat seama cât de important a fost golul său.

"Petrecerea abia a început. Sâmbătă a fost prima parte, iar sâmbăta viitoare vom primii medaliile și trofeul.

Pe moment nu mi-am dat seama cât de important este golul meu. Era o euforie, nici măcar nu auzeam fanii. Abia mai târziu am realizat ce a însemnat acest gol, în special pentru jucătorii bulgari și pentru fani. Au așteptat foarte mult pentru acest titlu, au suferit mult, iar la final am văzut 20.000 de fani cântând senzațional", a povestit Dugandzic.

În cadrul interviului, croatul a fost întrebat și despre impactul pe care Adrian Mutu l-a avut asupra carierei sale. Românul l-a antrenat la Rapid în sezonul în care a cucerit titlul de golgheter al Superligii, cu 23 de reușite.

"Mutu a insistat din prima zi pentru transferul meu. Mi-a oferit libertate și nu m-a încărcat cu prea multe cerințe. M-a ajutat enorm și am învățat multe lucruri de la el", a mai spus Dugandzic, jucător pentru care Rapid a încasat două milioane de euro, după vânzarea la Al Tai, în 2023.

Dugandzic: "Eu l-am învățat pe Mutu cum să bată penalty-urile!"

Dugandzic a povestit și o anecdotă cu Mutu: "Eu l-am învățat cum să bată penalty-urile. La Rapid, făceam o mică pauză în momentul execuției, iar înainte de antrenamente venea la mine și mă întreba cum fac. El avea amintiri neplăcute cu Buffon de la EURO 2008, când i-a fost apărat penalty-ul".

