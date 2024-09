Cu trei fotbaliști trecuți prin România titulari, naționala din Martinica a remizat ieri pe teren propriu cu Guyana, scor 2-2.

Oaspeții au avut 2-0 prin dubla lui Isaiah Jones (14 și 24), dar între golurile Guyanei s-a intercalat cartonașul roșu stupid luat de Florent Poulolo, fundașul central transferat în această vară de Mircea Rednic la UTA Arad.

”Duș rece în minutul 17, Florent Poulolo este eliminat după ce a primit un cartonaș roșu”, a notat FranceInfo.

Highlights of the thrilling match between Martinique and Guyana! ▶️#CNL pic.twitter.com/RuE4F7YFAj