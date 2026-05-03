UTA, ocupanta locului secund în play-out, cu 33 de puncte, nu a obținut licența UEFA, astfel că nu va putea participa la barajul de Conference League. Dacă arădenii termină pe poziția a opta, locul lor va fi luat de următoarea echipă cu licență UEFA - FC Botoșani sau FK Csikszereda.

Lupte aprinse pentru evitarea barajului și a retrogradării directe

În schimb, în ciuda golului egalizator marcat de Gicu Grozav în minutul 90+7, Petrolul române pe locul 13, care duce la baraj, cu 24 de puncte, doar unul sub Farul Constanța. Cele două vor lupta, cel mai probabil până în ultima etapă, pentru a scăpa de locul de baraj.

Din play-out, FCSB, UTA Arad, FC Botoșani și Csikszereda sunt echipele care s-au salvat matematic de la retrogradare. Runda viitoare, Oțelul Galați are șanse mari să își treacă numele pe această listă. Metaloglobus, ultima clasată, este retrogradată matematic în Liga 2.

Ultimele meciuri din play-out ar trebui să aducă două lupte: una pentru evitarea locului de baraj (Farul vs. Petrolul) și una pentru evitarea celui de-al doilea loc direct retrogradabil (Unirea Slobozia vs. Hermannstadt).

Cum arată programul echipelor aflate în lupta pentru evitarea retrogradării