Echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat opt victorii, șase remize și două eșecuri în 16 etape și se situează la cinci lungimi de liderul Rapid și la două de Botoșani, care ocupă poziția secundă.



Ce vrea Borcea de la Dinamo: ”Ar fi extraordinar!”



Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, speră ca trupa din Ștefan cel Mare să se lupte la titlu în acest sezon și să obțină o participare în cupele europene sezonul viitor.



”Ar fi extraordinar de sănătos pentru Dinamo să obțină o participare în cupele europene la anul. Iar anul ăsta să se bată la campionat”, a spus Borcea într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



”Câinii” au o formă bună și jucători de valoare în lot, cum ar fi Cătălin Cîrjan sau Alexandru Musi, adus în vară de la FCSB în schimbul lui Dennis Politic.



Despre lotul lui Dinamo a vorbit și Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor de la ”U” Cluj, care consideră că Zeljko Kopic se bucură de cel mai valoros lot în actuala stagiune.



Sabău, despre Dinamo: ”Sunt șanse mari să ia campionatul”



”Cred eu că Dinamo are cel mai valoros lot, ca lot vorbesc. Ca jucători luați individuali, mi se pare echipa cea mai echilibrată, valoroasă. Poate surprinde pe cineva, dar pe mine nu mă surprinde.



Dinamo are șanse foarte mari să câștige campionatul. Kopic este un om foarte bine pregătit. Are personalitate, autoritate și se potrivește foarte bine pe ce are la dispoziție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.



Pentru Dinamo urmează meciul de foc cu FC Botoșani de luni, 24 noiembrie, de la ora 20:30, din etapa #17 a Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

