Gregory Tade, fostul golgheter al Ligii 1 și unul dintre atacanții străini emblematici ai campionatului românesc, a dezvăluit pentru Sport.ro culisele discuțiilor prin care avea să revină în România pentru a treia oară.

Tade: „M-a sunat fiica lui Mircea Rednic”

Tade a semnat cu Dinamo în 2019, însă aventura s-a oprit înainte să înceapă. Contractul a fost reziliat rapid, fără ca atacantul să joace vreun minut oficial. Problemele medicale și dificultățile financiare ale clubului au făcut imposibilă continuarea. Atacantul francez a explicat că totul a început după un telefon neașteptat.

„Am încercat să joc la Dinamo pe finalul carierei, dar nu a funcționat din motive financiare. Îmi amintesc că m-a sunat fiica lui Mircea Rednic. Prin ea a venit discuția cu Dinamo. Nu a mers, din păcate. Ne-am despărțit în termeni buni, dar financiar nu a fost ok. Aveam și niște dureri groaznice de genunchi. Nu puteam juca în condițiile alea”, a rememorat Tade pentru Sport.ro.

