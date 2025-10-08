La capătul celor 90 de minute, Alex Dobre, căpitanul giuleștenilor, a dat tonul în fața galeriei pentru o scandare anti-Dinamo, iar toată peluza a strigat o dată cu fotbalistul din ”Grant”.



Imaginile au circulat pe rețelele social media, iar Dinamo a reacționat în cele din urmă după scandările lui Alex Dobre de la finalul meciului cu Farul.



În clasament, Rapid e pe doi cu 25 de puncte, iar Dinamo e pe patru cu 23 de puncte



Reacția lui Dinamo după scandările lui Alex Dobre de la Rapid - Farul: ”Asta a vrut să facă”



Cosmin Mihalescu, directorul sportiv din Ștefan cel Mare, nu s-a arătat deranjat de scandările lui Dobre și a explicat că ele fac parte din spiritul rivalității.



”(n.r. E deranjant sau e un lucru care se întâmplă în fotbal?) Pentru mine, e ceva normal! Trăirile lor, ale fotbaliștilor, fiecare vrea să se apropie de propriii suporteri. Sunt lucruri normale, nu le dau foarte mare importanță. Fiecare se exprimă așa cum crede de cuviință.



Toți jucătorii și oamenii din preajma clubului au trăiri în preajma unui meci important. Mai departe, fiecare alege cum să se exprime”, a spus Cosmin Mihalescu, într-un interviu oferit jurnalistului Gabriel Chirea.



După pauza internațională, pe 19 octombrie, duminică seară, de la ora 20:30, va avea loc derby-ul Dinamo - Rapid. Cele două se vor întâlni pe Arena Națională într-un meci care va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

